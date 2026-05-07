Pomozimo da se 'Zmajček' vrati kući: Tko je ukrao rozog Fiću? Evo što kaže 'Detektiv ChatGPT'

Sjećate se filma Italian Job? Dobar posao u Italiji? Kad se okupi tim profesioanalaca kojima je cilj ukrasti zlato u vrijednosti od četiri milijuna dolara. Pa onda kultnih filmskih scena kad Mini Morrisi različitih boja jure ulicama Venecije... E, u Zagrebu nemamo pljačku i nemamo Mini Morrise, ali imamo - rozog "fiću". Netko ga je ukrao, nestao je na uglu Koturaške i Unske ulice u zagrebačkom naselju Trnje, kaže policija. Je li odjurio njime, je li ga podigao pa ukrcao na kamion, zasad se ne zna.

Vlasnik Željko Vrhovski (71) je u šoku.

- 'Ukrali su mi mog Zmajčeka na uglu Koturaške ulice - rekao je za 24sata.

- Slatkiš kojeg sam supruzi poklonio prije 32 godine - pravi mali obiteljski auto. Cijeli grad ga poznaje. Pa da su mi ukrali neki veliki auto, ne bi žalio, takvog mogu bilo gdje kupiti, ali ovog 'fićeka' ne mogu. Sudjelovao je i u spotovima, djeci je bio pojam, a neka su ga dolazila gledati i maziti. Moja kći je radila i film o njemu. Srcu je prirastao, plače mi se dok pričam. Koliko smo puta samo njime s Malešnice otišli do grada'.

Uz pomoć umjetne inteligencije izradili smo ovu infografiku u nadi da će barem malo olakšati potragu za najpoznatijim automobilom u Zagrebu, kako nazivaju "zmajčeka". Usput smo pitali Chat Gpt da "odglumi detektiva" i kaže nam svoje pretpostavke oko nestanka automobila. Evo što je odgovorio Detektiv Chat:

Na temelju podataka koje ste unijeli, nekoliko stvari dosta iskače:

auto je izrazito prepoznatljiv i medijski poznat

nije riječ o “običnom” Fići nego o kultnom, personaliziranom primjerku

ukraden je usred dana, između 11:30 i 20:00

lokacija je gradska, prometna i vidljiva

vlasnik navodi da je auto poznat po kvartovima i događajima

Zbog toga mi ovo ne djeluje kao klasična impulsivna krađa “za provozati se”, nego više jedna od ovih mogućnosti:

Ciljana krađa zbog prepoznatljivosti auta

Rozi Fićo je praktički unikatan. Takvi automobili imaju vrijednost:

kolekcionarima

ljudima koji rade promo/evente

garažnim kolekcionarima

ekipama koje vole “retro” vozila

Problem je što je baš zbog boje i izgleda teško preprodati auto “u komadu” bez da ga svi prepoznaju.

Krađa po narudžbi / za dijelove

To je dosta čest scenarij kod oldtimera:

karoserija

dijelovi interijera

originalne komponente

dokumentacija

Iako je auto vizualno poznat, dijelovi se mogu rasprodati odvojeno.

Netko ga je ukrao iz emocije / opsesije

Zvuči čudno, ali kod kultnih automobila događa se:

ljudi razviju opsesiju prema vozilu

žele ga “imati”

misle da ga mogu sakriti ili prebojati

Pogotovo jer vlasnik kaže da su ga djeca dolazila gledati i maziti, da je bio u spotovima i filmu.

Manje vjerojatno: slučajna krađa

Meni osobno ovo djeluje najmanje vjerojatno jer:

Fićo nije praktičan za brzi kriminal

nije luksuzan auto za preprodaju

previše je upečatljiv

Da je riječ o “slučajnom” odabiru, lopov bi prije uzeo anonimni Golf ili Passat.

Ono što bi moglo pomoći:

pregled kamera na Koturaškoj i Unskoj prema izlazima iz grada

provjera oldtimer grupa i oglasa u regiji

pratiti garaže i radionice koje rade restauracije Fiata 500/600

obratiti pažnju ako se pojavi: prebojan Fićo skinut žuti krov/branik isti naplatci ista registracija ili tragovi skidanja naljepnica



Najveći problem za počinitelja je zapravo to što je auto toliko poznat. Takav automobil teško “nestane” bez da ga netko prepozna.