Pomozite: Beba u Istri boluje od leukemije, traže joj donora

Zaklada Ana Rukavina objavila je na Facebooku da traže pomoć za devetomjesečnu bebu iz Istre.

Njihov status prenosimo u cijelosti:

- Pomozimo pronaći nesrodnog podudarnog darivatelja bolesnom devetomjesečnom dječaku s područja Istre.

Zaklada Ana Rukavina poziva sve zdrave građane od 18 do 40 godina, velikog srca s područja Istre koji se nisu upisali u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica da se odazovu Akciji prikupljanja uzoraka kako bi pomogli devetomjesečnom dječaku a i ostalim oboljelima.

Dječak boluje od akutne limfoblastčne leukemije i šanse za izlječenje su male ukoliko se ne napravi transplantacija matičnih stanica.

Nažalost, roditelji i bliža obitelj nisu podudarni darivatelji.

Građani se mogu upisati na slijedećim adresama:

1. Gradsko društvo Crvenog križa Pula

Trg 1. istarske brigade 15 – Pula

četvrtkom od 09:00-17:00 sati (pauza od 13:30 do 14:30 sati)

Osoba za kontakt: Helena Vidović

tel. 091 223 1038

e-mail: helena.vidovic@crvenikrizpula.hr

2. Klinički zavod za transfuzijsku medicinu

Ulica Vjekoslava Dukića 7 – Rijeka, Sušak

Odjel je smješten na etaži -1 zgrade bolnice za ženu i dijete.

ponedjeljak – petak od 8:00 do 15:00

srijedom i četvrtkom od 8:00 do 19:00

Za dodatne informacije davatelji se mogu obratiti putem:

telefona: 051/640-440

e-pošte: darivatelji@kbc-rijeka.hr

Beskrajno hvala od srca!