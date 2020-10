Pompeo: Želim da sve zemlje otvore oči u suradnji s Kinom

Mike Pompeo posjetio je Dubrovnik gdje je za hrvatske medije komentirao odnose između dviju zemalja, pelješki most, 5G mrežu u Hrvatskoj i odnose s Kinom...

<p>Mike Pompeo u Dubrovniku je komentirao odnose između naše zemlje i SAD-a, kupnju vojnih zrakoplova F-16, pelješki most te odnos prema Kini, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a560095/Mike-Pompeo-za-N1-Zelim-da-Hrvatska-sirom-otvori-oci-kad-posluje-s-Kinom.html?fbclid=IwAR1CWMOWN8u0pfJO7XdLG4O3DtpNgeYWeU7nz6ptIpE7u2Q0-gvSEZQjZhg" target="_blank">N1</a>. </p><p>Za Trumpa i Melaniju kaže da su dobro te da se moli za njihov oporavak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i supruga Melanija imaju koronu</strong></p><h2>Izbori u SAD-u</h2><p>Misli kako američki narod ima očit izbor i da zna što treba učiniti na budućim izborima. </p><p>Za Hrvatsku kaže da je dobar i važan partner, a komentirao je i zašto mu je toliko dugo trebalo da se vrati ovdje: </p><p>- Ova administracija u fokus vraća ovaj dio svijeta na načine na koji je prošla to naprosto odbijala učiniti. Bio sam na Cipru, u Grčkoj, više puta na Balkanu. Ovo je važna regija, Hrvatska i hrvatski narod osobito su nam dobri i važni partneri. Žalim što državni tajnik već 8 g. nije posjetio Hrvatsku, no danas smo ovdje. Ostvarili smo vojnu suradnju, vidio sam sjajne hrvatske vojnike kako se bore uz Amerikance u okviru NATO-vih misija, svjedočio sam odličnom poslu. Posjećujemo se u našim zemljama... Nadam se da ćemo nastaviti širiti gospodarsku suradnju. Nastavit ćemo s ulaganjima i osnaživanjem naših odnosa. Dobre stvari će se događati između američkog i hrvatskog naroda.</p><p>Pelješki most grade kineske, a ne američke tvrtke. Pompeo objašnjava zašto je to tako: </p><p>- Da, to je suverena odluka koja je donesena ovdje. Imamo prilično konzistentan stav o tome kako tretirati Kinesku komunističku partiju. Ako je njihovo poslovanje pošteno i transparentno i ako imaju recipročan odnos prema određenoj zemlji... Ako Hrvati mogu ulagati u Kinu, baš kao što Kinezi mogu doći u Hrvatsku...</p><p>- Svaka zemlja tomu mora ispravno postupiti. Moramo shvatiti rizik povezan s onim što čini Kineska komunistička partija kad se upušta u ovakve aktivnosti. Ne znam detalje ovog posla, ali gotovo svaki primjer koji sam proučio, riječ je o tvrtkama u državnom vlasništvu, dobivaju subvencije kineskih vlasti. To nije način na koji Zapad, Europa i transatlantski odnosi funkcioniraju. Pošteno se odnosimo jedni prema drugima. Pružamo potporu poslovanju, kad nastane spor, rješavamo ga, ne narušavamo okoliš u državama. Želim da sve zemlje, uključujući Hrvatsku, širom otvore oči kad se upuštaju u poslovanje s Kineskom komunističkom partijom. Uočili smo da su njihove predatorske aktivnosti svakako išle na ruku njima, ali prečesto ne idu na ruku državi u kojoj su komercijalno aktivni - dodaje. </p><h2>Veseli se susretu s premijerom</h2><p>- Naš odnos seže daleko u prošlost. Veselim se susretu s premijerom, održao sam sjajan sastanak s ministrom vanjskih poslova i mnogim drugim visokim državnim dužnosnicima. Imamo odličnu suradnju, bilo da je riječ o ukidanju viza, što je izuzetno važno za hrvatski narod, ili dobrom poslu koji smo odradili u vezi s izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja. Iskreno, onome što prethodna vlast obiju naših država nije uspjela postići naše su se vlasti marljivo posvetile. Pobrinut ćemo se da život bude bolji za oba naša naroda, a usput ćemo i unaprijediti svoje odnose - rekao je Pompeo.</p><p>Trebao se naći i s papom Franjom, no to se nije dogodilo. </p><p>- Sastao sam se s papom Franjom prije godinu dana tijekom posjeta Italiji. Sastao sam se i s kardinalom Parolinom te mojim kolegom, nadbiskupom Gallagherom. Obavili smo sjajne razgovore. Postoje važne stvari koje Sveta Stolica može učiniti na svijetu, ima važnu moralnu težinu. To se odnosi na kršenja ljudskih prava u zapadnoj Kini, pri čemu Vatikan ima važnu ulogu. Htio sam ih pozvati da se pozabave time. No Katolička crkva obavlja sjajan posao i drugdje u svijetu, ljubitelji su mira, baš kao i SAD. Htio sam se sastati s njima i podijeliti naša razmišljanja o tome kako osigurati, mir, blagostanje, slobodu i temeljna ljudska prava za sve građane svijeta.</p><h2>Borbeni avioni F-16 </h2><p>Pompeo se nada kako ćemo donijeti najbolji izbor za svoju zemlju što se tiče kupnje novih borbenih aviona.</p><p>- Uvijek mislim da su američki proizvodi fantastični. Znam da postoje i drugi ponuđači, ali želim da Hrvatska dobije najbolju vrijednost za svoj novac. Uvijek želimo biti jasni o mogućnostima naših proizvoda. Osigurat ćemo pomoć i oblike financiranja kako bi naša ponuda bila primamljiva. Ali u konačnici odluka će biti na suverenoj državi Hrvatskoj - komentirao je. </p><p>Američki državni tajnik nedavno je posjetio Sloveniju gdje je razgovarao o Nuklearnoj elektrani Krško, koju su zajedno izgradile Hrvatska i Slovenija. Hoće li doći do proširenja i hoće li o tome razgovarati s premijerom, rekao je: </p><p>-Ne znam hoće li ta tema danas biti na dnevnom redu, ali potegnuli ste važnu temu energetike u pogledu naših dviju zemalja. Iskreno, želimo da Balkan, južna i istočna Europa imaju izbor u pogledu energetike i da ne ovise isključivo o ruskom plinu ili drugim zlonamjernim akterima koji žele izvršiti utjecaj na suverenitet na način na koji saveznici iz NATO-a, prijatelji iz Europe i transatlantski partneri nikada ne bi učinili. Stoga smo uzbuđeni zbog projekta LNG terminala na Krku, kao i zbog nekih stvari koje sam vidio u Grčkoj. Događaju se dobre stvari. Smanjit ćemo europsku ovisnost o ruskom plinu, što će dovesti do više stabilnosti, slobode i blagostanja za hrvatski narod.</p><h2>Hrvatska u pogledu 5G tehnologije</h2><p>- Očekujem da će donijeti dobru odluku u pogledu podataka građana. Svaki Hrvat želi da njegovi podaci u okviru određena sustava budu sigurni. No uvjeren sam u ono što ne žele: da im podaci završe u sustavu koji je u rukama aparata nacionalne sigurnosti Kineske komunističke partije. Kada koristite Huaweijev sustav ili neki drugi kineski sustav, imate posla s kineskom državom, a to nikad nije dobro za privatnost i zaštitu naroda bilo koje države - zaključuje. </p>