Ponedjeljak sunčan i topao, a od utorka stiže promjena: Kiša, povremeni pljusak i grmljavina

Pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Foto: DHMZ

U Slavoniji i Baranji u ponedjeljak će pretežno biti sunčano. Poslijepodne je moguća umjerena naoblaka, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će sunčano, u gorju će puhati slab sjeveroistočnjak. Bura će na moru oslabiti pa će poslijepodne puhati uglavnom slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji sunčano uz umjerenu buru u jutarnjim satima, danju većinom zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Temperatura mora kreće se između 22 i 25 stupnjeva što je idealno za osvježenje. Tijekom ponedjeljka bit će visok UV indeks pa je važno izbjegavati najjače sunce i dobro se zaštititi.

U utorak nam stiže promjena vremena i to sa zapada. Radi se o prolaznom naoblačenju s kišom, povremenim pljuskom i grmljavinama, a ponekog pljuska može još biti i u srijedu popodne.

Sredinom tjedna bit će i malo svježije, a toplije ponovno u četvrtak kad se očekuje i više suha i sunčana vremena.

Za vikend se očekuje novo pogoršanje vremena, a već u petak se očekuje kiša na sjevernom Jadranu. To će se pogoršanje u subotu proširiti i na ostatak zemlje pa će u subotu u većini krajeva biti jače kiše i pljuskova. Vrijeme će se smirivati u nedjelju, prognozira meteorolog Dario Brzoja.