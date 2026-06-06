Operacija u Ljubljani spasila je život deset dana starom poniju iz Istre. Veterinari su zadovoljni oporavkom. Vlasnica jedva čeka dovesto ga doma
OPORAVLJA SE PLUS+
PONI HRABROG SRCA 'Mile je jedva stajao na nogama. Spasili su mu život. Jako želi živjeti!'
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Mali poni Mile s "Pony farme" kraj Bala još se oporavlja u ljubljanskoj veterinarskoj bolnici, u koju je otišao prije desetak dana. Išao je po jedinu šansu za život. Uskoro bi trebao doći kući na farmu, gdje će o njemu 24 sata sljedećih šest mjeseci morati brinuti Anđelka Josipović. Preživio je poni sepsu, uroinfekt, morao je primiti plazmu krvi, pet vrsta antibiotika, lijekove protiv bolova, brojne infuzije... I sve je izdržao.
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