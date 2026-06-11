Poni se danima borio za život u slovenskoj Veterinarskoj klinici, a bolnicu je zamijenio privremenim smještajem ni manje ni više nego na četvrtkom katu stana jedne rovinjske zgrade. Koja nema lift
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Poni Mile živi u stanu na 4. katu u Rovinju: Hranimo ga kao bebu
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Mali poni Mile, koji je dirnuo srca brojnih građana jer se danima borio za život u slovenskoj veterinarskoj klinici, bolnicu je zamijenio privremenim smještajem ni manje ni više nego na četvrtom katu stana jedne rovinjske zgrade. I to zgrade bez lifta. U stan ga po stepenicama nosi vlasnica Anđelka Josipović, a u malom stanu poni sada živi s njezinim partnerom, dva malodobna sina i malim psom.
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