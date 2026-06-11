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Poni Mile živi u stanu na 4. katu u Rovinju: Hranimo ga kao bebu

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 4 min
Poni Mile živi u stanu na 4. katu u Rovinju: Hranimo ga kao bebu
Foto: Privatni album

Poni se danima borio za život u slovenskoj Veterinarskoj klinici, a bolnicu je zamijenio privremenim smještajem ni manje ni više nego na četvrtkom katu stana jedne rovinjske zgrade. Koja nema lift

Mali poni Mile, koji je dirnuo srca brojnih građana jer se danima borio za život u slovenskoj veterinarskoj klinici, bolnicu je zamijenio privremenim smještajem ni manje ni više nego na četvrtom katu stana jedne rovinjske zgrade. I to zgrade bez lifta. U stan ga po stepenicama nosi vlasnica Anđelka Josipović, a u malom stanu poni sada živi s njezinim partnerom, dva malodobna sina i malim psom.

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Komentari 12
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