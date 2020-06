Poni Sokol ide u penziju: 'On mi je najbolji prijatelj, bilo je dana kad nas dva ne bi zaradili 10 kn'

<p>Nešto više od desteljeća <strong>Miroslav Vernot</strong> iz <strong>Tekića</strong> kod <strong>Požege</strong> i njegov šetlandski poni <strong>Sokol</strong> uveseljavaju najmlađe <strong>Požežane</strong>, a i druge u <strong>Slavoniji</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Poni Sokol ide u penziju</strong></p><p>Naime, Miroslav iznajmljuje malenog konja za jahanje u kojemu uživaju najmlađi i na taj način pobjeđuju strah od jahanja. Svakog blagdana ili nekog od događanja na glavnom požeškom <strong>Trgu Svetog Trojstv</strong>a moguće je vidjeti njih dvojicu, Miroslava i Sokola. Vlasnik razgovara s poznanicima, a Sokol koristi prigodu da se malo počasti travom, mada mu njegov gazda uvijek ima pripremljenu zobnicu s hranom, da se nađe. Idilična je slika djece koja jašu, a njih njihovi roditelji fotografiraju, sve izgleda lijepo, ali Miroslav je jednom prilikom rekao da to nije niti blizu dobrog, kaže da on i poni jedva preživljavaju.</p><p>- Grad <strong>Požega</strong> mi je dala dopuštenje da iznajmljujem ponija na ovoj lokaciji, ja živim sa 800 kuna što se svodi na 400 kada platim režije. Možete misliti kakav je to život. Imao sam brojne operacija i bolestan sam, stvarno ni sam ne znam kako preživljavam - rekao nam je Miroslav.</p><p>Jahanje nije skupo i ponekad je po osobi deset kuna, ali...</p><p>- Znalo se dogoditi da, pred blagdane, prvi dan Sokola nije nitko ni podragao, drugi dan sam zaradio 20 kuna, a treći dan 40 kuna. Sjećam se jedne godine na blagdan <strong>Svetog Stjepana</strong> imao sam 180 kuna zarade s čim sam bio sretan. To su većinom bili stranci iz <strong>Njemačke i Austrije</strong> koji su došli na godišnji odmor i to njima nije skupo. To je atrakcija i uživanje. Djeca i roditelji se fotografiraju i onda imaju lijepu uspomenu - rekao je Miroslav, ali dodao je kako je ogorčen što ponekad za ljude koji jedva preživljavaju nitko nema sluha.</p><p>- Ponekad mislim da mi Hrvati ne želimo pomoći jedni drugima. Jedne godine kada sam dobio novčanu pomoć za ogrjev u gradu Požegi neki pojedinci su dolazili u <strong>Mercedesima</strong>. To je sramotno - ogorčen je Miroslav. Sokola je kupio prije 14 godina jer su mu se pojavili problemi sa zglobovima i shvatio je da neće više moći raditi u građevini.</p><p>- Od mene se traži da otvorim obrt, ali kako da to učinim s jednim konjem? To je također pomalo sramotno, ali država je valjda u pravu. Nekad zaradim nešto malo, a nekad ništa i kako da ja platim još i otvaranje obrta?! - dodao je Miroslav.</p><p>Godine su sustigle Miroslava, ali i Sokola koji zbog starosti, bolesti i iznemoglosti odlazi u mirovinu, ali zamijeniti će ga ždrebica iste pasmine <strong>Vilma</strong> koju je nabavio ovih dana. Kada priča o Sokolu, suza mu je u oku.</p><p>- To je moj najbolji prijatelj, nema o čemu se njemu nisam povjerio, ali on to nije nikome rekao niti me izdao - našalio se Miroslav, vjerujući da će Vilma biti dostojna zamjena.</p>