Komentari 11
Ponos Đure Đakovića: Ovo je prvo hrvatsko električno vozilo!

Foto: Đuro Đaković/Monografija/Preslika

Proizvodili su ga u pogonima u Slavonskom Brodu od 1963. do 1968. Akumulatori su služili kao baterije, a mogli su voziti brzinom do 80 km/h. Prodavali su ih u Rusiju, a najviše u Indiju

Ma kakav Elon Musk?! "Đuro Đaković" je 50 godina prije američkog milijardera proizvodio električna vozila. Tvornica iz Slavonskog Broda, za koju se govorilo da je u prošlom stoljeću proizvodila sve od igle do lokomotive, bila je prvi proizvođač građevinskih strojeva na električni pogon.

