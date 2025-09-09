Proizvodili su ga u pogonima u Slavonskom Brodu od 1963. do 1968. Akumulatori su služili kao baterije, a mogli su voziti brzinom do 80 km/h. Prodavali su ih u Rusiju, a najviše u Indiju
Ponos Đure Đakovića: Ovo je prvo hrvatsko električno vozilo!
Ma kakav Elon Musk?! "Đuro Đaković" je 50 godina prije američkog milijardera proizvodio električna vozila. Tvornica iz Slavonskog Broda, za koju se govorilo da je u prošlom stoljeću proizvodila sve od igle do lokomotive, bila je prvi proizvođač građevinskih strojeva na električni pogon.
