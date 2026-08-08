Obavijesti

News

Komentari 50
'Bjelovarac'

Ponos hrvatske željeznice: Evo što znamo o baterijskom vlaku koji se sudario s teretnim

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 4 min
Ponos hrvatske željeznice: Evo što znamo o baterijskom vlaku koji se sudario s teretnim
1
Prvi elektrobaterijski vlak stigao u Bjelovar | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih vlakova u Hrvatskoj, koji je razvio i proizveo Končar – Električna vozila

Baterijski elektromotorni vlak HŽ Putničkog prijevoza, poznat pod nadimkom "Bjelovarac", sudjelovao je u subotu u željezničkoj nesreći na dionici između Svetog Ivana Žabna i Gradeca. U trenutku sudara s teretnim vlakom prevozio je više desetaka putnika na redovnoj liniji između Bjelovara i Zagreba, a ozlijeđeno je najmanje 20 ljudi.

Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih vlakova u Hrvatskoj, koji je razvio i proizveo Končar – Električna vozila. Poseban je po tome što može voziti i po elektrificiranim i po neelektrificiranim prugama, zahvaljujući kombinaciji klasičnog električnog pogona i baterija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudarili se putnički i teretni vlak kod Bjelovara VIDEO
Sudarili se putnički i teretni vlak kod Bjelovara | Video: čitatelji 24sata

U promet je uveden 13. svibnja 2025. godine upravo na relaciji Zagreb – Bjelovar – Zagreb, zbog čega je među putnicima ubrzo dobio nadimak "Bjelovarac". Kada vozi ispod kontaktne mreže koristi električnu energiju i istodobno puni baterije, a na dionicama bez elektrifikacije spušta pantograf i nastavlja vožnju isključivo na baterijski pogon, prenosi Tportal.

Prema tehničkim specifikacijama, baterije omogućuju autonomiju od 60 do 80 kilometara. Maksimalna brzina vlaka iznosi 160 kilometara na sat na elektrificiranim prugama, odnosno 120 kilometara na sat kada prometuje na baterije.

Prvi elektrobaterijski vlak stigao u Bjelovar
Prvi elektrobaterijski vlak stigao u Bjelovar | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vlak je dug 56 metara i može prevesti oko 300 putnika. Opremljen je niskopodnim ulazima, prostorom za osobe s invaliditetom, bicikle te suvremenim sustavima informiranja putnika.

SUDAR VLAKOVA KOD BJELOVARA Božidar ljude iz vlaka spašavao viljuškarom: 'Bilo je puno krvi'
Božidar ljude iz vlaka spašavao viljuškarom: 'Bilo je puno krvi'

Najveća prednost ovog sustava nije samo baterijski pogon, već mogućnost neprekidne vožnje između elektrificiranih i neelektrificiranih pruga bez zamjene lokomotive ili prelaska na dizelske vlakove. Upravo zato projekt predstavlja važan korak u modernizaciji hrvatske željeznice i smanjenju emisija štetnih plinova.

Prvi elektrobaterijski vlak stigao u Bjelovar
Prvi elektrobaterijski vlak stigao u Bjelovar | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Projekt razvoja baterijskih vlakova vrijedan je 17,1 milijun eura, a većim dijelom financiran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uz vlakove predviđena je i izgradnja punionica u Bjelovaru, Virovitici, Osijeku, Varaždinu, Puli i Splitu.

Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno
33
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zadovoljna dosadašnjim rezultatima projekta, Vlada RH početkom lipnja odobrila je dodatno ulaganje do 53,6 milijuna eura za nabavu još šest baterijskih elektromotornih vlakova i izgradnju nove infrastrukture za punjenje baterija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 50
VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."
POLICIJA NA TERENU

VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."

Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
SUDAR DVA VLAKA

PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Putnički i teretni vlak sudarili su se iza 10 sati između Gradeca i Svetog Ivana žabno. U putničkom vlaku bilo je 20-ak putnika, a kako doznajemo teže ozljede zadobio je strojovođa putničkog vlaka. Zatvoren je promet, a fotoreporteri Prigorskog objavili su prve snimke s mjesta sudara
Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'
OPISAO STRAŠNE SCENE

Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'

Svi smo tamo bili zbunjeni, tako da je i mene samoga to šokiralo. Sam prizor događaja me šokirao kada sam vidio, rekao je Božidar Zrinski

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026