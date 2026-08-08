Ponos hrvatske željeznice: Evo što znamo o baterijskom vlaku koji se sudario s teretnim

Baterijski elektromotorni vlak HŽ Putničkog prijevoza, poznat pod nadimkom "Bjelovarac", sudjelovao je u subotu u željezničkoj nesreći na dionici između Svetog Ivana Žabna i Gradeca. U trenutku sudara s teretnim vlakom prevozio je više desetaka putnika na redovnoj liniji između Bjelovara i Zagreba, a ozlijeđeno je najmanje 20 ljudi.

Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih vlakova u Hrvatskoj, koji je razvio i proizveo Končar – Električna vozila. Poseban je po tome što može voziti i po elektrificiranim i po neelektrificiranim prugama, zahvaljujući kombinaciji klasičnog električnog pogona i baterija.

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Pokretanje videa... VIDEO Sudarili se putnički i teretni vlak kod Bjelovara | Video: čitatelji 24sata

U promet je uveden 13. svibnja 2025. godine upravo na relaciji Zagreb – Bjelovar – Zagreb, zbog čega je među putnicima ubrzo dobio nadimak "Bjelovarac". Kada vozi ispod kontaktne mreže koristi električnu energiju i istodobno puni baterije, a na dionicama bez elektrifikacije spušta pantograf i nastavlja vožnju isključivo na baterijski pogon, prenosi Tportal.

Prema tehničkim specifikacijama, baterije omogućuju autonomiju od 60 do 80 kilometara. Maksimalna brzina vlaka iznosi 160 kilometara na sat na elektrificiranim prugama, odnosno 120 kilometara na sat kada prometuje na baterije.

Prvi elektrobaterijski vlak stigao u Bjelovar | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vlak je dug 56 metara i može prevesti oko 300 putnika. Opremljen je niskopodnim ulazima, prostorom za osobe s invaliditetom, bicikle te suvremenim sustavima informiranja putnika.

Najveća prednost ovog sustava nije samo baterijski pogon, već mogućnost neprekidne vožnje između elektrificiranih i neelektrificiranih pruga bez zamjene lokomotive ili prelaska na dizelske vlakove. Upravo zato projekt predstavlja važan korak u modernizaciji hrvatske željeznice i smanjenju emisija štetnih plinova.

Prvi elektrobaterijski vlak stigao u Bjelovar | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Projekt razvoja baterijskih vlakova vrijedan je 17,1 milijun eura, a većim dijelom financiran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uz vlakove predviđena je i izgradnja punionica u Bjelovaru, Virovitici, Osijeku, Varaždinu, Puli i Splitu.

Zadovoljna dosadašnjim rezultatima projekta, Vlada RH početkom lipnja odobrila je dodatno ulaganje do 53,6 milijuna eura za nabavu još šest baterijskih elektromotornih vlakova i izgradnju nove infrastrukture za punjenje baterija.