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NOVI SUSTAV ZA CARINU

Ponovno moguće slanje paketa u SAD putem Hrvatske pošte

Piše HINA,
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Ponovno moguće slanje paketa u SAD putem Hrvatske pošte
Sortirnica Hrvatske pošte i ove godine ruši rekorde, dnevno prime do 100 tisuća paketa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Zbog novih američkih pravila o uvoznim davanjima, pošiljatelji će carine i poreze morati plaćati unaprijed putem aplikacije ZONOS prije slanja pošiljki u Sjedinjene Države.

Hrvatska pošta priopćila je u ponedjeljak da je u suradnji s ovlaštenim partnerom - tvrtkom ZONOS, ponovno omogućila slanje robe u pošiljkama u Sjedinjene Američke Države. Prema izvršnoj odluci predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, obustavom bescarinskog de minimis tretmana na robu u poštanskim pošiljkama (robu vrijednosti manje od 800 dolara) carine/porezi moraju se platiti prije nego što roba stigne u SAD. Kao privremeno rješenje, Hrvatska pošta ugovorila je s tvrtkom ZONOS mogućnost plaćanja carina/poreza uz pomoć aplikacije ZONOS prije nego što se pošiljka zaprimi za otpremu u SAD. Nova procedura odnosi se na sve vrste roba koje se u pošiljkama šalju u SAD, uključujući i robu označenu kao „poklon/gift“.

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Novouvedena procedura ne odnosi se na pošiljke u kojima se šalju dokumenti ili pisano priopćenje, koji se i dalje zaprimaju i otpremaju u SAD na uobičajeni način.

U skladu s novom procedurom, pošiljatelj treba preuzeti aplikaciju ZONOS i kreirati besplatan račun u aplikaciji, unijeti potrebne podatke o sadržaju pošiljke koju želi poslati u SAD i platiti iznos naveden u aplikaciji. Pošiljku potom treba predati Hrvatskoj pošti zajedno sa ZONOS deklaracijom, odnosno potvrdom da su plaćena carinska i porezna davanja.

Detaljne upute kako registrirati robu i platiti davanja putem aplikacije ZONOS nalaze se na internetskim stranicama Hrvatske pošte.

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Hrvatska pošta podsjeća kako je isključivo pošiljatelj odgovoran za sadržaj pošiljke, ispravno popunjavanje carinskih deklaracija CN23 i pravilno deklariranje sadržaja pošiljke. Hrvatska pošta ne snosi odgovornost za deklariranje robe, popunjavanje carinskih deklaracija CN23 niti može utjecati na odluke carinske službe u odredišnoj državi, u ovom slučaju, SAD-a.

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