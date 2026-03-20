Ponovno sude bivšem policajcu Smažilu: Nisam je htio ubiti! U sudnici i roditelji ubijene cure

Na Županijskom sudu u Osijeku započelo je ponovljeno suđenje Marku Smažilu, bivšem policajcu PU Osječko-baranjske, koji je u rujnu 2023. godine u svom stanu, iz službenog pištolja, ubio svoju tadašnju djevojku, 21-godišnju studenticu Mihaelu Berak. Smažil je prije točno godinu dana na ovom istom sudu nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora za kazneno djelo ubojstva, iako je obrana zastupala stav da se ne radi o ubojstvu nego o nesretnom slučaju. Zbog niza nejasnoća koji su nastali tijekom prvog suđenja obrana Smažila uložila je prigovor na presudu i Visoki kazneni sud Hrvatske poništio je prvostupanjsku presudu suda te suđenje vratio na početak. VKS zatražio je da se ponovljeno suđenje provede pred posve novim sudskim vijećem pa je tako optuženi Smažil doveden iz osječkog pritvora pred suca Antuna Bušića i porotnike.

U sudnici i roditelji ubijene Mihaele

U sudnicu su došli i roditelji ubijene Mihaele Smažil kao i njihov pravni zastupnik. Odmah na početku tužiteljica je zatražila isključivanje javnosti za cijelu sudsku raspravu zbog zaštite žrtve, što je zatraženo i na proteklom suđenju pa stoga javnost nije mogla biti prisutna ni na jednoj raspravi.

Svoj je zahtjev tužiteljica obrazložila činjenicom da će se tijekom dokaznog postupka analizirati korespodencija žrtve s prijateljima te dopisivanje žrtve i optuženika, a što se zapravo odnosi na intimni i obiteljski život žrtve što nije za javnost.

Dražen Srb, branitelj optuženog Smažila, usprotivio se potpunim isključivanjem javnosti, s obzirom na interes koji postoji za ovo suđenje, a istaknuo je i da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za to.

"Suglasni smo da se javnost isključi s onih dijelova suđenja koji se odnose na zaštitu žrtve jer nema razloga da javnost ne može sudjelovati iskazima vještaka i određenih svjedoka koji ne svjedoče o prirodi odnosa žrtve, optuženika i obitelji" rekao je Srb s čime se složilo i tužiteljstvo.

Sudac Antun Bušić potom je odlučio da javnost može biti na dijelovima rasprave. Novo je suđenje započelo čitanjem optužnice u kojoj stoji da je Marko Smažil, dana 20. rujna 2023. godne, u oko 22 sata, u svom stanu u Cvjetkovoj, u nakani da liši života, iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihaeli Berak koja je uslijed teških ozlijeda preminula na mjestu. Smažila se tereti za kazneno djelo ubojstva. Upitan da li je razumio optužnicu i da li se smatra krivim Smažil je rekao da je sve razumio, ali da se ne smatra krivim za to kazneno djelo za kojega se tereti.

"Poričem da je postojala namjera za ubojstvo" rekao je.

Rekao da će iznositi svoju obranu na kraju dokaznog postupka.

U sudnici je cijelo vrijeme sjedio svezanih ruku i nogu. Sudac je potom zatražio od stranaka da iznesu dokazne prijedloge na što je tužiteljica predložila da se izvedu svi dokazi iz optužnice, da se pročitaju zapisnici o ispitivanju svih svjedoka, njih 21 (roditelji, prijatelji žrtve, policijski službenici, stanari zgrade), da se pozovu vještaci koji su saslušani u prošlom suđenju, da se pročita sva ostala materijalna dokumentacija te reproduciraju DVD mediji i USB stikovi iz spisa koji sadržavaju za javnost 'osjetljive' elemente. Obrana je zatražila da ponovo neposredno saslušaju balistički, psihijatrijski i sudsko-medicinski vještaci.

Tužiteljica je zatražila produljenje istražnog zatvora za Smažila jer i dalje postoje okolnosti prema kojima bi optuženik na slobodi mogao pokušati ponoviti isto djelo obzirom da je psihijatrijski vještak istaknuo kako optuženik ima karakterne osobine narcisoidne osobe sklone nasilju, a tome se obrana nije protivila iako su istaknuli da se ne slažu s razlozima zbog kojih tužiteljstvo traži produljenje pritvora kao i opisom njegova karaktera. Sve je dokazne prijedloge sud prihvatio i suđenje se nastavlja u travnju saslušanjima svjedoka.