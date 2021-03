Ja sam avanturist u duši. Volim ekstremne sportove i nalet adrenalina. Zato sam i napravio ovaj politički skok u karijeri.

Rekao nam je to Damir Novina, koji je bio član HDZ-a od 1989., ali je na ovim izborima odlučio izaći iz stranke i biti kandidat za zamjenika gradonačelnika Krapine na listi SDP-a kao nezavisni.

- Od 1989. do prije neki dan bio sam član HDZ-a. Zašto ova promjena? Meni je prije svega cilj razvoj Krapine, cijeli život radim za Krapinu i u tome ne tražim nikakvu materijalnu korist. Čekao sam da se nešto dogodi zadnjih 16 godina, 12, 8, 4..., i na kraju se ništa nije promijenilo. Pokušao sam u bivšoj stranci biti motor koji će pokrenuti promjene. Nažalost, oni to nisu shvatili i mi smo se razišli - rekao je Novina i naglasio da je čelništvu HDZ-a Krapina nudio da bude na listi i uradi promjene, ali to nisu prihvatili.

Imam viziju razvoja Krapine i to mi je jedini cilj. Kad to ne možeš postići s jednima, pokušat ću s drugima. Uvjeren sam da se stvari mogu promijeniti i da svojim znanjem mogu pokrenuti razvoj gospodarstva i gospodarske zone, koja bi trebala biti glavni čimbenik u razvoju Krapine. Mladi ne dolaze u Krapinu da bi tu našli radna mjesta, nego nam odlaze iz Krapine. To je moj jedini motiv. Vagao sam lojalnost i odanost stranci i ljubav prema gradu. Odlučio sam se za grad i grad će uvijek biti moj izbor - pojasnio je Novina te dodaje da mu nije žao.

- Ja sam čovjek koji ne žali za prošlošću, nego gledam samo u budućnost i to je moja filozofija - kaže Novina i dodaje kako se SDP-om nije dogovorio u kleti.

- Ne budite smiješni! Ja sam ozbiljan čovjek koji sve dogovara javno i bez fige u džepu. Od SDP-a očekujem da provedemo reforme u gradu brzo i učinkovito. S bivšim kolegama sam u korektnim odnosima i nikome ništa ne zamjeram. Bolji će pobijediti, a ja sam uvjeren da ćemo to biti mi - rekao je Novina i naglasio da se nije čuo s vrhom HDZ-a.

- Ja sam problem htio riješiti na lokalnoj razini, nisam rušitelj, želim graditi - rekao je Novina, koji slobodne vrijeme provodi u raftingu u Nepalu.

- Pa ja sam oduvijek volio sport, ali sportovima koji mi pokazuju do kojih granica ljudsko tijelo može ići. Tako sam se popeo i na Kilimandžaro - zaključio je.