NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'

Društvenim mrežama širi se snimka gumenjaka s otoka Kornata. Kako se vidi prema snimci, netko se gumenjakom velikom brzinom zabio u stijene uz obalu.

Gumenjak se uzdigao, a iz PU šibensko-kninske potvrdili su nam da nemaju dojavu o navedenom događaju. S obzirom na to da dojave nisu došle do policije, vjeruju da nema ozlijeđenih ili druge velike štete.

Snimku je na svom Facebook profilu objavio i zadarski SDP-ovac Jure Zubčić koji je izrazio zgražanje ovakvim događajima.

- Jučer četvero smrtno stradalih kod Splita, a ovo je današnja snimka s Kornata. Na sreću danas nije bilo stradalih. Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je uz snimku.