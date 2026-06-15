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SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta, nakon pada još je bila živa...

Piše HINA,
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Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta, nakon pada još je bila živa...
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Foto: Instagram/Screenshot/X

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.

Tragična nesreća tijekom bungee skoka u Brazilu završila je smrću 21-godišnje studentice Marije Eduarde Rodrigues de Freitas, a novi detalji slučaja dodatno su potresli javnost. Prema riječima medicinske sestre koja joj je među prvima priskočila u pomoć, mlada žena bila je živa neposredno nakon pada. Nesreća se dogodila u subotu u blizini Sao Paula, gdje je studentica sudjelovala u nelicenciranom bungee skoku s napuštenog mosta visokog oko 40 metara. Snimka koja se proširila društvenim mrežama prikazuje trenutak kada je djevojka bačena s konstrukcije, dok se sumnja da organizatori prije skoka nisu pričvrstili sigurnosno uže. Među osobama koje su se odmah uputile prema mjestu pada bila je i medicinska sestra Rayza Dias, koja se u tom trenutku slučajno zatekla na lokaciji. Za brazilsku televizijsku mrežu Domingo Espetacular ispričala je kako je put do unesrećene bio iznimno težak.

- Izgrebala sam cijelu ruku jer je nizbrdica bila vrlo strma, a imali smo samo jedno uže kojim smo se mogli spuštati. Sve je bilo puno blata. Nastavila sam se spuštati sve do dna - rekla je Dias.

Kada je stigla do studentice, tvrdi da je djevojka još uvijek bila živa.

Čak sam razgovarala s njom. Imam običaj u šali reći: 'Nitko ne umire u mojoj smjeni'. Rekla sam joj: - Duda, nitko ne umire u mojoj smjeni. Iako tada uopće nisam bila na dužnosti - ispričala je medicinska sestra kroz emocije.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Strava na bungee jumpingu: Studenticu (21) bacili bez užeta, trojica instruktora u pritvoru
Strava na bungee jumpingu: Studenticu (21) bacili bez užeta, trojica instruktora u pritvoru

Slučaj je izazvao veliku pozornost u Brazilu, a istraga je ubrzo dovela do uhićenja trojice organizatora bungee skoka. Protiv njih su u nedjelju podignute optužbe za ubojstvo.

Dvojica osumnjičenih nakon tragedije pokušala su pobjeći, no policija ih je pronašla i privela uz pomoć vojnog helikoptera.

Foto: Screenshot/X

Istražitelji nastavljaju utvrđivati sve okolnosti nesreće koja je otvorila pitanja o sigurnosti i organizaciji adrenalinskih aktivnosti koje se održavaju bez potrebnih dozvola i nadzora.

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