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TRAGEDIJA KOD SPLITA

NOVI DETALJI Jedrilicom nije upravljao skiper, a zapovjednik nije bio na mostu katamarana...

Piše 24sata, HINA,
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NOVI DETALJI Jedrilicom nije upravljao skiper, a zapovjednik nije bio na mostu katamarana...
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Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Istraga teške pomorske nesreće u kojoj su poginula četiri češka državljana i dalje traje. Inspektori prikupljaju dokaze, provode vještačenja i ispituju svjedoke kako bi utvrdili sve okolnosti sudara.

Dvadeset i četiri sata nakon teške pomorske nesreće kod Brača, u kojoj je smrtno stradalo četvero državljana Češke, istražitelji su utvrdili dio okolnosti koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju tragedije. Prema dosad prikupljenim informacijama, u trenutku sudara jedrilicom dugom 14 metara nije upravljao skiper. Iako je plovilo bilo uredno registrirano i posjedovalo svu potrebnu dokumentaciju, a skiper imao valjane isprave, za kormilom se nalazio jedan od putnika, doznaje Dalmacija danas

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Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom VIDEO
Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Upravo je taj putnik među osobama koje su izgubile život u nesreći. Jedrilica je plovila na relaciji iz smjera Trogira prema Hvaru kada je došlo do kobnog sudara s putničkim katamaranom Krilo Eclipse, koji je prometovao svojom redovitom linijom između Splita i Hvara. Doznaje se i da se u vrijeme nesreće na zapovjednom mostu katamarana nije nalazio zapovjednik broda. Prema dostupnim informacijama, plovilom su tada upravljali prvi časnik i kormilar, javlja Dalmacija danas.

Što je točno dovelo do sudara katamarana i jedrilice još nije poznato. Istražitelji analiziraju podatke zabilježene na brodskim sustavima i komunikacijskoj opremi, uključujući informacije o brzini i smjeru kretanja oba plovila.

Lučki kapetan u Splitu Željko Kuštera u ponedjeljak je poručio kako iznošenje takvih detalja prije završetka istrage ne bi bilo profesionalno. Dodao je kako će se sve relevantne činjenice objaviti nakon što nadležna tijela dovrše posao.

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Iako je u području Splitskih vrata brzina plovila strogo ograničena, nesreća se, prema prvim informacijama, dogodila na dijelu mora koji se smatra tehnički otvorenim. Promet na tom području bio je pojačan, što i nije neobično s obzirom na sunčanu nedjelju sredinom lipnja i velik broj plovila na moru.

Istragu vodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika. Nakon pronalaska i izvlačenja tijela četvrte žrtve iz potonule jedrilice, nastavljaju se aktivnosti na izvlačenju samog plovila koje se nalazi na približno 50 metara dubine.

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U međuvremenu su naložena pomorsko-tehnička vještačenja te obdukcije poginulih. Istražitelji su privremeno izuzeli mobilne telefone članova posade, obavljaju razgovore s putnicima katamarana, a određena su i toksikološka vještačenja krvi i urina zapovjednika katamarana te prvog časnika, što je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima.

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