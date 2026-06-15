NOVI DETALJI Jedrilicom nije upravljao skiper, a zapovjednik nije bio na mostu katamarana...

Dvadeset i četiri sata nakon teške pomorske nesreće kod Brača, u kojoj je smrtno stradalo četvero državljana Češke, istražitelji su utvrdili dio okolnosti koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju tragedije. Prema dosad prikupljenim informacijama, u trenutku sudara jedrilicom dugom 14 metara nije upravljao skiper. Iako je plovilo bilo uredno registrirano i posjedovalo svu potrebnu dokumentaciju, a skiper imao valjane isprave, za kormilom se nalazio jedan od putnika, doznaje Dalmacija danas.

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Pokretanje videa... VIDEO Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Upravo je taj putnik među osobama koje su izgubile život u nesreći. Jedrilica je plovila na relaciji iz smjera Trogira prema Hvaru kada je došlo do kobnog sudara s putničkim katamaranom Krilo Eclipse, koji je prometovao svojom redovitom linijom između Splita i Hvara. Doznaje se i da se u vrijeme nesreće na zapovjednom mostu katamarana nije nalazio zapovjednik broda. Prema dostupnim informacijama, plovilom su tada upravljali prvi časnik i kormilar, javlja Dalmacija danas.

Što je točno dovelo do sudara katamarana i jedrilice još nije poznato. Istražitelji analiziraju podatke zabilježene na brodskim sustavima i komunikacijskoj opremi, uključujući informacije o brzini i smjeru kretanja oba plovila.

Lučki kapetan u Splitu Željko Kuštera u ponedjeljak je poručio kako iznošenje takvih detalja prije završetka istrage ne bi bilo profesionalno. Dodao je kako će se sve relevantne činjenice objaviti nakon što nadležna tijela dovrše posao.

Iako je u području Splitskih vrata brzina plovila strogo ograničena, nesreća se, prema prvim informacijama, dogodila na dijelu mora koji se smatra tehnički otvorenim. Promet na tom području bio je pojačan, što i nije neobično s obzirom na sunčanu nedjelju sredinom lipnja i velik broj plovila na moru.

Istragu vodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika. Nakon pronalaska i izvlačenja tijela četvrte žrtve iz potonule jedrilice, nastavljaju se aktivnosti na izvlačenju samog plovila koje se nalazi na približno 50 metara dubine.

U međuvremenu su naložena pomorsko-tehnička vještačenja te obdukcije poginulih. Istražitelji su privremeno izuzeli mobilne telefone članova posade, obavljaju razgovore s putnicima katamarana, a određena su i toksikološka vještačenja krvi i urina zapovjednika katamarana te prvog časnika, što je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima.