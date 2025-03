Poplave u Slavoniji: 'Vode su rasle brzo u kratkom vremenu'

Nakon 24-satne dramatične borbe s kišom, poplavnim vodama i slijevanju slivnih voda sa brda u kotline diljem Slavonije, stanje se polako popravlja. Vrhunac vodenog vala prolazi. Kako je rekao Tomislav Novosel iz Centra za obranu od poplava Hrvatskih voda, sada su fokusirani na situaciju oko Une i područje Hrvatske Kostajnice.

U Slavoniji je u proteklih nekoliko dana palo do 80 litara kiše po četvornom metru što je izazvalo nagla izlijevanja malih rijeka iz korita, kao i vode iz prokopanih kanala. U samo pet sati palo je čak 50 mm kiše, a u situacijama kada je tlo zasićeno vodom, sve te padaline vrlo brzo dolaze u vodotok.

Najteže stanje bilo je na području Orahovice i općine Đurđenovac gdje su u samo par sati poplivali mnogi domovi i dvorišta. I tu se, kazao je Novosel, situacija smiruje, a voda povlači.

- Voda je u retenciji iznad Orahovice pala za oko 30 centimetara ispod razine brane. Vučica se vratila u svoje korito. U dijelovima grada koji su u petak bili poplavljeni vodom također se ona povukla, ali još ne možemo čistiti prilaze kućama, jer je jako puno mulja, Trenutno nastojimo omogućiti ljudima koji su dva dana proveli zarobljeni u svojim domovima da mogu izaći na glavnu cestu. Danas je najteža situacija na području Crnca, sjeverno od Orahovice, pa je sve raspoloživo ljudstvo i mehanizacija tamo i pomaže se ugroženima. Ono što je najbitnije kiša je stala, tako da se nadamo sve boljoj situaciji. Zahvaljujem se svim djelatnicima poljoprivrednih ljekarni Agronom Čačinci i Orahovica, Hibrid commerce Orahovica, Prvča Čačinci, HIDRODOM Orahovica koji su se ustali iz kreveta i otvorili nam trgovine usred noći kako bi uzeli vreće, pekarama Croatia i Danado na donacijama sendviča za sve djelatnike, vatrogasce i volontere. Zahvaljujem vatrogascima iz DVD Orahovica, Čačinci, Dolci, Stara Jošava, Nova Jošava, Crkvari, JVP Slatina, kao i svim tvrtkama koje su odmah ustupile svoje zaposlenike i strojeve, učiteljima, profesorima, volonterima koji su neumorno radili - rekao je gradonačelnik Saša Rister, gradonačelnik Orahovice.

Sve ceste koje su bile zatvorene na širem području Orahovice sada su otvorene za promet i preko njih nema preljeva vode. Vodocrpilište za cijelu općinu Đurđenovac je također sigurno. Nema ugroze kuća. Ima još malo vode u kanalima uz cestu, ali su svi vodotoci pali za metar do dva.

Na terenu Virovitičko-podravske županije i dalje je više stotina ljudi koji rade na otklanjanju nanosa i produbljivanju kanala radi bržeg povlačenja vode.

Više od 200 kuća u Đurđenovcu je bilo ugroženo ili u doticaju s vodom.

- Pratili smo vodostaj po noći. Očekivano, s prestanom oborina došlo je do relaksacije stanja, pogotovo u Slavoniji. Bujični potoci su opali i situacija nam sada ide na ruku. Glede Đurđenovca, Hrvatske vode izvukle su pouku. Očito je da trebamo neku retenciju nekoliko kilometara uzvodno. Do sada za to nije bilo potrebe - rekao je Tomislav Novosel iz Centra za obranu od poplava istaknuvši kako je korito rijeke Vučice koje ide kroz grad uređeno i redovito se čisti, no porast vode je bio vrlo brz, donio je puno mulja koji je sada ostao i oko kuća pa je to potrebno sve očistiti.

Stanje u Požeštini se, kazao je, također se relaksiralo.

- Orljava je u padu od pola metra do metra. Svi manji bujični vodotoci su u padu, dodao je. Sada smo prebacili fokus na Unu gdje se očekuje vodostaj od 450 cm, ali i na druge velike rijeke, zbog čega je na području Hrvatske Kostajnice proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava jer je vodostaj premašio kvotu od 450 cm - rekao je.

Tijekom subote poplava je zahvatila općinu Crnac gdje su mještani i članovi Stožera za obranu proveli besanu noć.

Voda je u sela došla s tri strane i u roku od desetak minuta sve je bilo okruženo njome. Ušla je u kuće i dvorišta, a tri obitelji morale su biti hitno evakuirane, kao i veći broj stoke.

Načelnik općine Crnac Mato Damjan istaknuo je kako su znali da im dolazi voda iz smjera Čačinaca, iz rijeke Vojlovice, no nisu očekivali ovako visok vodostaj.

- Ništa nismo mogli spasiti odjednom. Prešli smo na spašavanje kuću po kuću, koliko smo uspjeli - kazao je.