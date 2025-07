Poplave u Teksasu: Mrtve sestre našli su kako se drže za ruke, vode ih je odnijela 24 km dalje

Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Teksasu porastao je u nedjelju na najmanje 78, uključujući barem 28 djece. Među njima su i sestre Blair i Brooke Harber, koje su imale 13 odnosno 11 godina. One su bile sa svojom obitelji na izletu kada ih je zatekla vodena bujica. Sestre su nađene mrtve kako se drže za ruke, a njihovi baka i djed se i dalje vode kao nestali.

Vodena bujica probudila je njihovog oca RJ Harbera. RJ i njegova supruga Annie razbili su prozor i popeli se van u očajničkom pokušaju da dođu do svojih kćeri, koje su boravile u drugoj kolibi. No voda je bila toliko jaka da nisu uspjeli. Annie i RJ su pohitali do susjeda, uzeli njegov kajak i veslali korz poplavu no nažalost sve je bilo uzalud.

RJ-a i njegovu ženu izvukli su spasioci dok su djevojčice našli 12 sati kasnije i to 24 kilometra dalje. Blair i Brooke pohađale su katoličku školu sv. Rite u Dallasu u Teksasu, gdje radi njihova majka.

Pokretanje videa... 00:28 Poplave u Teksasu | Video: 24sata/Reuters

- Blair je bila darovita učenica i imala je velikodušno i ljubazno srce. Brooke je bila poput svjetla u svakoj sobi, ljudi su ju voljeli i ona ih je nasmijavala i uživala u trenutku - rekao je RJ.

Njihovi baka i djed, Mike i Charlene Harber, još se vode kao nestali. Obitelj Harber boravila je u dvije odvojene kabine. Susjedi Mikea i Charlene, koji su bili izvan grada, ponudili su im svoj dom da ostanu s djevojčicama jer je bio prostraniji od jednosobne kuće para.