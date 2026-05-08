Kako populacija orlova dobro napreduje oni se šire uz rijeke Dunav, Savu i Dravu. Sada se polako šire i prema jugu pa se tako jedan par vratio u Istri nakon više od stotinu godina
Populacija orlova štekavaca u Kopačkom ritu jako se povećala: 'Bilo je 20 parova, sad ih je 90'
Tri mlada ptića orla štekavca prošlog su tjedna u Parku prirode Kopački rit dobila prstenove na nogama. Svaki ima jedinstvenu oznaku, označava 'ime i prezime' ptice, sadrži podatke gdje je ptica prstenovana, kojeg dana, koliko je stara... To će omogućiti znanstvenicima da prate njihovo kretanje i životni put, koliko vremena provode na određenim mjestima, gdje se gnijezde s partnerima.
