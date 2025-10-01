Poražavajuća statistika! Svako drugo dijete u Hrvatskoj doživjelo tjelesno kažnjavanje

Četvrtina roditelja, unatoč zakonskoj zabrani iz 1998., i dalje podržava tjelesno kažnjavanje. Tako 22,5 posto roditelja smatra opravdanim udariti dijete po stražnjici, 20 posto da zaslužuje šamar kad je bezobrazno, a 11 posto vjeruje da bi zabrana tjelesnog kažnjavanja djecu učinila razmaženom. Psihičko kažnjavanje, uključujući vikanje, prijetnje i uskraćivanje nježnosti, doživjelo je čak 60 posto djece, istaknuto je na predstavljanju rezultata istraživanja.

Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Luisa Brumana naglasila je da većina roditelja zna da je roditeljstvo bez nasilja najbolje za djecu, ali im je potrebna dodatna podrška i znanje.

"Zajedno imamo i obvezu i priliku proširiti mrežu podrške kako bismo doprinijeli do svih roditelja kojima je podrška potrebna te potaknuli roditelje da u potpunosti prihvate nenasilno roditeljstvo", poručila je.

Raskorak između stavova roditelja i njihova ponašanja

Tatjana Katkić Stanić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike istaknula je da istraživanje pokazuje raskorak između stavova roditelja i njihova ponašanja.

"Ovo je snažna kampanja kojom želimo doći do svih roditelja s jasnom porukom, ali i ojačati usluge podrške, od programa roditeljstva do servisa kojima roditelji mogu dobiti potrebne informacije i pomoć kako bi smanjili rizike i naučili kako biti dobri roditelji", rekla je, dodavši da sustav socijalne skrbi ne može djelovati sam, nego je nužna suradnja s obrazovnim sustavom.

Psihologinja Marina Ajduković upozorila je na paradoks da roditelji koji koriste pozitivne metode odgoja često, zbog stresa i nedostatka podrške, posežu i za tjelesnim kažnjavanjem.

"Djeca neće naučiti da nasilje nije dobro ako ga sama doživljavaju. Roditeljima treba ponuditi alternativu, kako da se smire i preusmjere ponašanje djeteta u stresnim situacijama", istaknula je.

Suradnik na istraživanju Miroslav Rajter naglasio je da je stres ključni okidač nasilnih postupaka.

"Roditelji većinu vremena dobro odgajaju svoju djecu, ali u trenucima iscrpljenosti i nedostatka podrške reagiraju nasilno. Zato je važno osigurati socijalnu podršku, uključivanje zajednice i promjenu društvenih normi", poručio je. Istaknuo je i da istraživanje pokazuje i rodne razlike, pa su djevojčice u dobi adolescencije češće izložene tjelesnom kažnjavanju, dok roditelji u odnosu na sinove u istoj dobi češće odustaju zbog straha od njihove reakcije.

UNICEF i stručnjaci preporučili su dosljednu provedbu zabrane tjelesnog kažnjavanja, prepoznavanje psihičkog nasilja kao ozbiljne prijetnje dobrobiti djeteta, uključivanje pozitivnog roditeljstva u kurikulume, razvoj dostupnih programa podrške roditeljima te javne kampanje kojima bi se smanjila stigma traženja pomoći.