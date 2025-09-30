Škole su preopterećene gašenjem požara, nemaju podršku institucija koje su zakonski obavezne na to - centri za socijalnu skrb, policija... što se treba dogoditi da oni odgovorni počnu ozbiljno raditi svoj posao?
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Nasilna djeca produkt su svojih roditelja, ali i cijeloga društva
Čitanje članka: 1 min
Stanovnici i roditelji zagrebačke Dubrave ovoga vikenda okupili su se na prosvjedu zbog vrlo ozbiljnog problema. Već tjednima grupa maloljetnika provodi nasilje i teror po kvartu, mlate drugu djecu i zastrašuju sve u blizini. Nitko im nije mogao stati na kraj, a policija i ostale institucije slijegale su ramenima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku