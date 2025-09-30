Obavijesti

News

Komentari 0
MAGAREĆA KLUPA PLUS+

Nasilna djeca produkt su svojih roditelja, ali i cijeloga društva

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Nasilna djeca produkt su svojih roditelja, ali i cijeloga društva
Zagreb: Održan je prosvjed protiv nasilja ispred OŠ Retkovec | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Škole su preopterećene gašenjem požara, nemaju podršku institucija koje su zakonski obavezne na to - centri za socijalnu skrb, policija... što se treba dogoditi da oni odgovorni počnu ozbiljno raditi svoj posao?

Stanovnici i roditelji zagrebačke Dubrave ovoga vikenda okupili su se na prosvjedu zbog vrlo ozbiljnog problema. Već tjednima grupa maloljetnika provodi nasilje i teror po kvartu, mlate drugu djecu i zastrašuju sve u blizini. Nitko im nije mogao stati na kraj, a policija i ostale institucije slijegale su ramenima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
STRAŠNO

FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.
Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'
HTIO UNIŠTITI BJELOVAR

Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'

Povodom obljetnice eksplozije u Bjelovaru ponavljamo ekskluzivni razgovor iz 2022. s čovjekom koji je pregovarao sa srpskim oficirom koji je digao u zrak skladište u Bjelovaru sa 170 tona eksploziva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025