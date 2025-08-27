Obavijesti

Poremećaji u željezničkom prometu od Dugog Sela do Križevaca i Novske

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Prvi elektrobaterijski vlak pušten u promet | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zbog radova na pruzi, od 29. kolovoza do 1. rujna vlakovi neće voziti između Sesveta i Dugo Sela. Umjesto njih, putnike će prevoziti autobusi. Očekuju se kašnjenja

Zbog radova na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, željeznička pruga će od 29. kolovoza u 8,10 sati do 1. rujna u 4,00 sata biti zatvorena za promet između kolodvora Sesvete i Dugo Selo, Dugo Selo i Vrbovec te Dugo Selo i Ivanić Grad, priopćili su u srijedu iz HŽ Infrastrukture.

 U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan na relacijama od Glavnog kolodvora Zagreb do Koprivnice, Savskoga Marofa i Novoselca.

Gradsko-prigradski vlakovi od 29. do 31. kolovoza vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi. Također, u tom razdoblju putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza.

Iz HŽ Infrastrukture ističu kako se zbog posebne organizacije prometa očekuju kašnjenja zbog kojih se unaprijed ispričavaju putnicima. 

Po završetku projekata, vrijednog 200 milijuna eura sufinanciranog iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do Križevaca postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Puštanje u promet oba kolosijeka na ovoj dionici očekuje se do kraja godine, a završetak svih radova u 2026.

