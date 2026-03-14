Odgovornost državnih institucija mora biti veća. Država koja od građana traži urednost i disciplinu u plaćanju obveza mora pokazati jednaku razinu odgovornosti kad rješenja priprema i šalje, ali i kad pogriješi
PIŠE: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+
Porezna rješenja mogu se ispraviti, ali poniženje ostaje...
Čitanje članka: 1 min
U Hrvatskoj, zemlji apsurda i birokracije, nažalost, sve je postalo moguće, pa tako i da ljudi koji su u potresu izgubili svoje domove i godinama čekaju obnovu dobiju porezno rješenje za državni stan u koji su privremeno smješteni. Administrativna pogreška, pravdaju se iz Porezne uprave, ispričavaju i poručuju kako će sve ispraviti. Ali problem nije samo u pogrešci, problem je u sustavu koji takvu pogrešku uopće može proizvesti i koji je ne otkrije prije upozorenja građana.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+