Porezna uprava ima nagradnu igru 'Svaki račun se računa!': Daju 120.000 €, ovo su pravila

Porezna uprava pokreće nagradnu igru "Svaki račun se računa!” s nagradnim fondom od 120.000 eura, kojom želi potaknuti građane na uzimanje računa i aktivno sudjelovanje u suzbijanju sive ekonomije, rečeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje šest mjeseci, do 31. prosinca, kroz šest mjesečnih kola.

Ukupan fond nagrada je 120.000 eura, a u svakom kolu dodjeljuju se jedna Visa potrošačka kartica u vrijednosti od 10.000 eura, jedna Visa kartica u vrijednosti od 5.000 eura i pet kartica pojedinačne vrijednosti od 1.000 eura.

Sudjelovanje u nagradnoj igri omogućeno je putem mobilne aplikacije mPorezna, gdje građani mogu prijaviti ispravne fiskalizirane račune skeniranjem QR koda ili unosom podataka, kao i prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa.

Zagreb: Predstavljena nova nagradna igra Porezne uprave | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Edukativni slogan kampanje glasi "Mali čin za tebe, velika korist za društvo".

Porezna uprava poziva građane da se uključe u nagradnu igru.

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša kazao je kako je riječ o inicijativi koja nadilazi okvire nagradne igre, jer uz mogućnost osvajanja vrijednih nagrada donosi i širi društveni učinak - jačanje financiranja javnih usluga te dodatno poticanje korištenja digitalnih aplikacija Porezne uprave.

Zagreb: Predstavljena nova nagradna igra Porezne uprave | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Porezni sustav, kako je rekao, nije samo mehanizam prikupljanja prihoda, on je temelj funkcioniranja društva, od obrazovanja, zdravstva, preko sigurnosti, infrastrukture do brojnih javnih usluga.

Jedan od njegovih najjednostavnijih, ali najvažnijih elemenata je račun.

"Račun je dokaz poštenog poslovanja, on je zaštita potrošača i jamstvo da se obveze koje pripadaju društvu plaćaju i uplaćuju. Zato je važno da građani razumiju da svaki račun ima vrijednost ne samo za državu nego i za širu zajednicu", rekao je.

Kazao je kako je razlika u odnosu na nagradnu igru iz 2024. ta što je tada bilo nagradno natjecanje, a ovdje je riječ o nagradnoj igri. Nagradno natjecanje podrazumijeva prikupljanje što većeg broja računa, a ovdje je riječ o nagradnoj igri i svaki račun može biti dobitni, a tamo je dobitnik bio onaj tko prikupi najveći broj računa, što se, kako je rekao, nije pokazalo baš kao uspješan model.

Zamjenica ravnatelja Porezne uprave Marijana Vuraić Kudeljan rekla je kako nagradna igra omogućava i prijavu neispravnog računa te kako je takva mogućnost prijave bila i u nagradnoj igri 2024. godine.

Na pitanje kakva je trenutna situacija sa prikupljanjem prihoda od PDV-a, Kutleša je rekao kako podaci o fiskalizaciji za prva četiri mjeseca govore o većim prihodima za 10 posto u odnosu na isto razdoblje lani, barem po prijavama PDV obrazaca.