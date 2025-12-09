Obavijesti

OBAVEZNI E-RAČUNI

Porezna uprava objavila 'Vodič za Fiskalizaciju 2.0', evo detalja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Zgrada Porezne uprave u kojoj se nalazi ured uhićenog Slaviše Penave | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Novi vodič poduzetnicima pojašnjava obveze vezane uz e-račune koje će od 2026. vrijediti za sve, a Fiskalizacija 2.0. u punoj primjeni bit će od 2027. godine. Pred sustavom je oko 320 tisuća poduzetnika.

Porezna uprava izvijestila je u utorak da je objavila Vodič za Fiskalizaciju 2.0, koji je namijenjen svim poduzetnicima koji će od 1. siječnja 2026. godine izdavati, zaprimati i fiskalizirati eRačune. 

Kako ističu, vodič na jednostavan način objašnjava što donosi Fiskalizacija 2.0, koje su obveze poduzetnika te kako se pripremiti za primjenu. 

Podsjetimo, od iduće godine svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a morat će izdavati i zaprimati e-račune, dok svi koji nisu u tom sustavu, to jest mali poduzetnici, od 1. siječnja 2026. će biti samo u obvezi zaprimanja, a od 1. siječnja 2027. godine i izdavanja e-računa. Fiskalizacija 2.0. će tako u punoj primjeni biti od 1. siječnja 2027. godine, a obuhvaćat će oko 320 tisuća poduzetnika.

S prvim danom iduće godine tako će biti oko 170 tisuća obveznika u sustavu PDV-a koji izdaju i zaprimaju e-račune, a od tog broja, njih 47 tisuća je već potvrdilo svoje pristupne točke u FiskAplikaciji, besplatnoj aplikaciji Porezne uprave, dok ih se za 127 tisuća ta potvrda još čeka. 

Fiskalizacija 2.0. se odnosi samo na izdavanje i zaprimanje računa između poduzetnika te poduzetnika i države, odnosno svih proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a, dok, kada je riječ o krajnjoj potrošnji, sve ostaje po starom te će se i dalje koristiti klasična fiskalizacija. Fiskalizacija 2.0. se može provoditi isključivo putem e-računa i to je ključna promjena - radi se o novom tehničkom rješenju, odnosno novom načinu izdavanja računa.

Vodič je objavljen na službenoj web stranici Porezne uprave (https://porezna-uprava.gov.hr/hr/vodic-kroz-fiskalizaciju-2-0/8149) i stranici portala Fiskalizacija 2.0 (https://porezna.gov.hr/fiskalizacija/bezgotovinski-racuni/bezgotovinski-racuni-novosti/o/vodic-kroz-fiskalizacijudvanula).

