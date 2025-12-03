Zbog digitalne transformacije Porezne uprave privremeno nedostupne brojne e-usluge

Porezna uprava (PU) Ministarstva financija izvijestila je u srijedu da provodi projekt Digitalne transformacije Porezne uprave te da zbog planiranih radova u sklopu toga neke elektroničke usluge i servisi Porezne uprave neće biti dostupni.



Cilj Projekta je izgradnja novog informacijskog sustava koji će moći odgovoriti zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja te olakšati i učiniti još dostupnijim elektroničke usluge i servise građanima, poduzetnicima i drugim tijelima državne uprave, navode iz PU. Dodaju da taj projekt predstavlja modernizaciju kompleksnog informacijskog sustava Porezne uprave te se kroz godine nadograđivao na infrastrukturnoj platformi koja zbog svojih tehnoloških ograničenja ne može odgovoriti zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja.

A zbog planiranih radova na provedbi tog projekta od petka, 5. prosinca u 16 sati do nedjelje, 7. prosinca u 7 sati neće biti dostupni: IVO-DOP, Obrazac Preknjiženja, Dobrovoljna prijava ino primitaka, Zahtjev za izdavanje/izmjenu PK, Zahtjev za prijavu podataka bitnih za oporezivanje porezom na nekretnine, Zahtjev za prigovor/žalbu, Zahtjev za povrat doprinosa iznad najviše osnovice, Zahtjev za promjenu načina oporezivanja, Zahtjev za zastaru, Zahtjev za izdavanje obavijesti o iskorištenom iznosu osobnog odbitka i primijenjenim poreznim stopama, Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre, Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora, Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe, Zaprimanje zahtjeva preko eNovorođenče sustava,

Iz PU još napominju da će nesmetano raditi sustav za fiskalizaciju računa te dodjela OIB-a i dohvat podataka iz Evidencije OIB-a.