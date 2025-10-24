Porječkali se Benčić i Grmoja

Zbog prijedloga stranke Možemo da se uvede oporezivanje ekstraprofita svih koji profitiraju na inflaciji, porječkali su se Sandra Benčić i Nikola Grmoju (Most), na što je Hrvoje Zekanović (HDS) ustvrdio „tko se tuče, taj se voli“, a to je odlučno odbacio Mostov Marin Miletić. Takva ljubav ne postoji, rekao je Miletić na kraju kratke rasprave u kojoj je Benčić podsjetila kako je njena stranka nekoliko puta bezuspješno tražila oporezivanje ekstraprofita.

Ustvrdila je kako je tome tako jer je HDZ dugo bio na postavkama da je inflacija uvezena, da će ju regulirati softwerima za praćenje cijena, pozivanjem na solidarnost korporacija sa građanima.

„Svima je bilo jasno da tzv. krupni kapital neće biti solidaran, da će dizati cijene do granice isplativosti, a tu granicu postavljamo mi ovdje, niste je postavili i zato je korporacijama samo nebo granica“, rekla je.

Premijera je prozvala da je tek nakon tri godine prepoznao kako je inflacija domaći proizvod, da je generiraju hrvatski gospodarski subjekti i da pogađa one koji imaju najmanje.

„Postalo je neugodno gledati premijera kako već dvije godine moli krupni kapital da prestane generirati inflaciju“, izjavila je i pozvala kolege da „zaštite premijera od klečanja pred krupnim kapitalom“.

Na njeno izlaganje Grmoja je uzvratio kako je zanimljivo da Možemo ponavlja HDZ-ove napade na njega i Most, a zapravo su oni druga strana iste medalje, koja provodi globalističke politike, služi stranim interesima i gura LGBTIQ sadržaj u škole i relativizira pedofiliju.

Niste shvatili, prozvala sam HDZ da je prozivao vas da štitite krupni kapital, a oni su na vlasti i jedio ga oni mogu štititi, rekla je Benčić Mostovu zastupniku i dodala „ako već ne razumijete, ne javljajte se“!

Nemojte nas vi braniti, a mi ćemo braniti hrvatsku djecu od vas i HDZ-a koji gurate nastrane sadržaje u škole, uzvratio joj je Grmoja.

Tko se tuče, taj se voli, zaključio je Zekanović, a Miletić rezolutno uzvratio kako „takva ljubav ne postoji“.

Možemo je tražio da Sabor obveže Vladu da u roku od 30 dana predloži izmjene Zakona o porezu na dobit i uvede porez na uvećanu dobit bankarskog te drugih sektora koji su ostvarili povećanu dobit za inflacije, tzv. ekstra profit.