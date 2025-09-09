Portugalski premijer kineskom predsjedniku: Potaknite Rusiju na pravedni mir u Ukrajini

Portugalski premijer Luis Montenegro sastao se u utorak u Pekingu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i pozvao ga da iskoristi bliske odnose svoje zemlje s Rusijom te je potakne na postizanje "pravednog i održivog mira" u Ukrajini.

Sastanak je održan samo nekoliko dana nakon vojne parade u kineskome glavnom gradu gdje su Xi, sjevernokorejski predsjednik Kim Jong Un i ruski predsjednik Vladimir Putin zauzeli središnju pozornicu, predstavljajući, kako je rekla šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas, "autokratski savez".

Kineski predsjednik rekao je da je drugo najveće gospodarstvo u svijetu voljno ojačati svoje strateške veze s Portugalom.