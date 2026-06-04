VIDEO Ukrajinci pogodili Putinov najmoderniji ratni brod! Napali ključnu rusku bazu

Ukrajinske snage izvele su napad na korvetu ruske Baltičke flote "Bojkij" tijekom noći između 2. i 3. lipnja u pomorskoj bazi Kronštat, nedaleko od Sankt Peterburga. Napad je bio dio šire operacije u kojoj je istodobno pogođen i naftni terminal u Sankt Peterburgu, na dan početka tradicionalnog gospodarskog foruma kojem prisustvuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Pogodak ratnog broda potvrdile su ukrajinske Snage za bespilotne sustave i Služba sigurnosti Ukrajine (SBU), istaknuvši kako se još uvijek procjenjuju razmjeri nastale štete.

"Bojkij" pripada klasi korveta Steregušči, odnosno Projektu 20380, te je dio sastava ruske Baltičke flote. Riječ je o višenamjenskom ratnom brodu dugom 105 metara, deplasmana oko 2200 tona, opremljenom sustavima za lansiranje protubrodskih krstarećih projektila Kh-35U.

From air defenses to UAV production sites, @usf_army continue to dismantle Russia’s war machine.



Recent strikes hit a Pantsir-S1 air defense system, coastal radar stations, command posts, specialized vessels, troop and equipment concentrations, and facilities involved in drone… pic.twitter.com/PKZu2l0FTQ — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 2, 2026

Ti projektili imaju domet od približno 260 kilometara te lete na vrlo maloj visini iznad mora kako bi izbjegli otkrivanje i presretanje. Ruske snage koristile su ih tijekom rata protiv ukrajinskih pomorskih ciljeva i obalne infrastrukture.

Odgovornost za operaciju preuzele su ukrajinske Snage za bespilotne sustave, rod vojske osnovan 2024. godine s ciljem objedinjavanja i razvoja sposobnosti bespilotnog ratovanja. Prema njihovim navodima, upravo je "Bojkij" bio primarni cilj napada.

U akciji je sudjelovala i Služba sigurnosti Ukrajine, koja je tijekom rata provela niz udara duboko unutar ruskog teritorija, usmjerenih na vojnu i energetsku infrastrukturu. Iako konačni učinci napada još nisu službeno potvrđeni, ukrajinske vlasti tvrde da analiza štete i dalje traje.

Kronštat, smješten na otoku Kotlin u Finskom zaljevu, oko 30 kilometara zapadno od Sankt Peterburga, predstavlja jedno od ključnih uporišta ruske Baltičke flote. Baza ima važnu logističku i obrambenu funkciju te služi kao središte za površinske brodove, podmornice i pomoćna plovila.

Foto: Google Maps

Govoreći o širem valu noćnih napada, koji su obuhvatili i naftni terminal u Sankt Peterburgu te tvornicu Progres u Tambovskoj oblasti, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spomenuo je "isključivo vojne ciljeve u bazi Kronštat" kao potvrđene mete operacije.

Ukrajinske Snage za bespilotne sustave navode da je "Bojkij" bio uključen u osiguravanje plovila povezanih s ruskom takozvanom "flotom u sjeni". Riječ je o mreži starijih tankera koji pod različitim zastavama prevoze rusku naftu unatoč međunarodnim sankcijama. Moskva posljednjih godina sve češće koristi brodove Baltičke flote za zaštitu i nadzor takvih transportnih ruta kroz Baltičko more.

Ovo nije prvi put da je pogođen brod klase Steregušči. Ukrajinske snage ranije su napale korvetu "Mitišči" u luci Novorosijsk tijekom listopada 2023. godine. Dok su operacije protiv Crnomorske flote značajno smanjile njezine sposobnosti, Baltička flota uglavnom je ostala izvan dosega ukrajinskih napada sve do širenja kampanje dubokih udara tijekom 2026. godine.

Razvoj ukrajinskih bespilotnih sustava omogućio je izvođenje operacija na udaljenostima koje su se ranije smatrale nedostižnima. Napad na Kronštat izveden je na oko 1100 kilometara od ukrajinske granice, što se uklapa u obrazac sličnih operacija dugog dometa, poput udara na zračnu luku Šagol u Čeljabinsku tijekom travnja 2026. godine, udaljenu oko 1700 kilometara.

Važnost Baltičke flote dodatno je porasla nakon velikih gubitaka koje je Rusija pretrpjela u Crnom moru. Moskva je dio svojih aktivnosti preusmjerila prema sjevernim vodama, gdje brodovi Baltičke flote sudjeluju u zaštiti naftnih tankera, nadzoru obala država članica NATO-a te projekciji ruske vojne prisutnosti u regiji.

Napad na "Bojkij" unutar njegove matične luke stoga nosi i snažnu simboličku poruku. Ukrajina je pokazala da ni brodovi usidreni u jednoj od najvažnijih ruskih pomorskih baza više nisu izvan dosega njezinih bespilotnih sustava.