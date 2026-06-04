Putinu prijeti kolaps? Rusi teško dolaze kopnom do Krima. Tajno ukrajinsko oružje briše sve

Tijekom svibnja 2026. godine, Ukrajinska vojska nastavila je izvoditi operacije srednjeg dometa s ciljem metodičkog uništavanja ruske logistike, skladišta, zapovjedništava, sustava protuzračne obrane i drugih komponenti ruskih napadačkih operacija, izvijestilo je Ukrajinsko ministarstvo obrane.

Od posebne je važnosti to što su ključni ruski logistički pravci na okupiranim područjima Luhanske oblasti i istočne Slobožanščine, kao i ruta između privremeno okupiranih gradova Berdjanska, Melitopolja i Džankoja, stavljeni pod vatrenu kontrolu. Ruta "autoceste R-280" povezuje Rostov na Donu s Krimom.

Foto: Ukrajinska vojska

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je ključna postignuća ukrajinskih branitelja i gubitke koje je Rusija pretrpjela kao rezultat operacija srednjeg dometa u svibnju.

- Sustavno uništavanje neprijateljske logistike u operativnoj pozadini pomaže Ukrajini u zadržavanju neprijatelja na prvoj crti bojišnice i približavanju završetku rata s pozicije snage. Kako je naglasio predsjednik Ukrajine, očekuje se da će ovaj prozor mogućnosti ostati otvoren još šest do devet mjeseci - navode Ukrajinci, referirajući se na izjave Zelenskog i Kirila Budanova da postoji šansa da rat završi do ove zime.

- Logistički pravci koje ruske okupacijske snage koriste u Luhanskoj oblasti i istočnoj Slobožanščini stavljeni su pod trajnu vatrenu kontrolu. Uspješno su pogođena neprijateljska oklopna vozila i skladišta u blizini graničnog prijelaza Izvarine na ukrajinsko-ruskoj granici, udaljenog više od 205 kilometara od prve crte bojišnice. Ukrajinske bespilotne letjelice uspostavile su kontinuiranu vatrenu kontrolu nad logistikom na područjima Luhanska, Starobilska, Alčevska, Brjanke i Kadiivke. Logistički kolaps u Luhanskoj oblasti oslabljuje neprijateljske isturene postrojbe, lišavajući ih napadačkog potencijala - objavili su Ukrajinci.

Autocesta prema Krimu

Ruska "savezna autocesta R-280" ključni je vojni logistički koridor koji se proteže na više od 500 kilometara. Povezuje Rostov na Donu s privremeno okupiranim Krimom kroz Donecku, Zaporišku i Hersonsku oblast, uključujući prolaz kroz Mariupolj, Berdjansk i Melitopolj. Ova ruta služi kao primarni "kopneni koridor" i bočni opskrbni pravac za dopremu goriva, streljiva i opreme za cijelu rusku južnu skupinu snaga.

Foto: Alexey Pavlishak

Ukrajinske bespilotne letjelice sada rutinski napadaju teretna vozila, cisterne s gorivom i vojnu opremu duž cijele rute. Uspješni udari na logistička vozila zabilježeni su na područjima Čonhara i Sokolohirnea, kao i na rutama koje vode s privremeno okupiranog poluotoka.

Vatreni udari ne izvode se samo na pokretne mete duž same rute, već i na prateću infrastrukturu, uključujući logistička skladišta, parkirališta za vozila i pogone za popravak u okupiranim gradovima duž obale Azovskog mora.

Foto: Alexey Pavlishak

U kombinaciji s udarima na željeznička čvorišta, poput Debaljceva, i mostovne prelaze, ometanje cestovnog prometa lišava rusku vojsku mogućnosti brzog premještanja rezervi između zaporoškog i hersonskog sektora.

Logističko gušenje

Autocesta R-280 ključni je dio takozvanog "kopnenog koridora" koji povezuje Rostovsku oblast u Rusiji s Krimom kroz okupirana područja Donecke, Zaporoške i Hersonske oblasti. Budući da je promet preko Krimskog (Kerčkog) mosta i dalje pod posebnim sigurnosnim režimom i ograničenjima za teški teretni promet, cestovni pravac R-280 preuzeo je ulogu glavne kucavice za prijevoz civilne i vojne robe, uključujući naftne derivate.

Foto: Alexey Pavlishak

Ukrajinski napadi na cestu su izazvali nestašicu benzina na poluotoku. Benzinske postaje ograničile su prodaju na 20 litara dnevno po vozaču, a mnoge su postaje potpuno ostale bez goriva.

Tajno ukrajinsko oružje

412. brigada Nemesis, koja djeluje u sklopu ukrajinskih Snaga za bespilotne sustave, objavila je nove detalje o tajnovitom dronu srednjeg dometa kojim napada ključnu rusku logističku autocestu R-280 duboko iza južne bojišnice. Brigada je objavila detaljne snimke i prizore prije polijetanja udarne letjelice nazvane Morrigan.

Riječ je o dronu s fiksnim krilima i jednim propelerom na nosu, koji je proizveden u Ukrajini i, kako je brigada navela u priopćenju, "dizajniran za djelovanje iza neprijateljskih linija". "Uz dopuštenje proizvođača, dižemo zavjesu tajne: Kakav je ovo dron?", napisali su, opisujući Morrigan kao svoje "tajno oružje" srednjeg dometa.

Morrigan pripada novoj klasi dronova koje Ukrajina ove godine sve češće koristi za napade na ruske snage i logistiku na udaljenostima od otprilike 20 do 300 kilometara iza bojišnice. Lakši su od dronova dugog dometa koji gađaju rusku obrambenu i naftnu industriju, no umjesto dizajna kvadrokoptera koji dominiraju na samoj bojišnici, koriste fiksna krila.