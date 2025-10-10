Poruka Selinine majke: "Naša djeca će završiti u 'sobi za hlađenje' kad nas više ne bude"

"Kad mene ne bude... Onog trenutka kad više ne budem mogla brinuti za Selinu, ona neće imati kamo. Ne postoji ustanova koja bi mogla razumjeti njezine potrebe, njezine navike, njezin svijet. Vjerojatno bi završila u nekom od rehabilitacijskih centara, onih gdje djeca polako umiru - tiho, nezapaženo"... napisala je danas na društvenim mrežama Sabina Lončar, majka 24-godišnje Seline koja zbog cerebralne paralize treba konstantnu skrb. Sabinu je na ovu objavu ponukala smrt 14-godišnjeg dječaka u Centru za rehabilitaciju Rijeka prije nešto više od godinu dana, ugušio se hranom, ostavljen bez nadzora. Općinsko državno odvjetništvo za četiri djelatnice traži godinu i pol dana zatvora, a za bivšu ravnateljicu Centra godinu dana. Dječak se ugušio hranom dok je sam boravio u sobi "za hlađenje". Našli su ga kad je već bilo prekasno. Sabina je zaprepaštena prijedlogom takve kazne za smrt djeteta, kao i udruga "Sjena" kojoj pripada.

Zagreb: Sabina Lončar za serijal Supermama | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

"Moja Selina bi se tamo borila. Željela bi popiti čašu vode, ali bi joj rekli da nije vrijeme za piti vodu. Željela bi pogledati seriju, ali nitko ne bi stavio tablet na punjač. Željela bi popiti kavu i s nekim popričati, ali bi netko procijenio da to njoj ne treba. Svakim danom bi postajala sve nemirnija. Isprva bi se ugrizla za ruku, kasnije bi čvrsto stisnula onoga tko bi bio najbliže - u pokušaju da kaže 'tu sam, pomozite mi, čujte me!'", napisala je majka Sabina urbi et orbi, kako bi njena poruka možda došla do onih koji njihovoj djeci kroje sudbinu. Užasava je, sve roditelje koji danonoćno brinu o djeci, pomisao što će s djecom biti kad oni preminu. Sabina i Suzana Rešetar vode udruge "Sjena" koja pomaže djeci i odraslima s teškoćama i njihovim obiteljima.

Zagreb: Suzana Rešetar i Sabina Lončar, voditeljice udruge Sjena | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Za 'kaznu' bi je zatvarali u mirnu sobu, koja u stvarnosti nema ništa mirno. Tamo bi vrištala, borila se - jer Selina je borac. Kao i onaj dječak koji se borio, sve dok nije otišao. I zato, kad se pitate što će biti s našom djecom kad nas ne bude - odgovor je jednostavan, ali strašan. Ništa. Ako ne promijenimo sustav - ništa osim sobe za hlađenje", napisala je ogorčena, i zabrinuta majka.

Udruga Sjena je Komisiji UN-a i Predsjedništvu Europske komisije poslala hitan apel za zaštitu prava djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Traže međunarodnu, hitnu istragu i nadzor nad institucijama u Hrvatskoj u kojima su smješteni djeca s teškoćama i odrasli s invaliditetom; traže i neovisno utvrđivanje odgovornosti za smrt dječaka u Kraljevici te druge, slične slučajeve.