Obavijesti

News

Komentari 2
NAHRANILI IH I UGRIJALI

Posada Inine platforme Ivana A spasila je slovenske nautičare: Brodica im ostala bez kormila

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Posada Inine platforme Ivana A spasila je slovenske nautičare: Brodica im ostala bez kormila
Inina plinska platforma Ivana A i Ivana K | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Nakon više sati nekontroliranog plutanja sjevernim Jadranom, nesretni Slovenci najprije su uočili svjetla Inine plinske platforme Vesna koja je bez posade, a potom uspjeli doploviti i do obližnje Inine plinske platforme Ivana A, koja ima posadu

Admiral

Kako doznaje 24sata, ovoga su vikenda na moru spašena trojica slovenskih državljana nakon što je njihova brodica ostala bez kormila u noći s 16. na 17. siječnja. Nakon više sati nekontroliranog plutanja sjevernim Jadranom, nesretni Slovenci najprije su uočili svjetla Inine plinske platforme Vesna koja je bez posade, a potom uspjeli doploviti i do obližnje Inine plinske platforme Ivana A, koja ima posadu.

Uspjeli su nekako pristati uz nju, a posada platforme ih je primijetila te unutar brodice pronašla promrzle, ali neozlijeđene slovenske nautičare.

Primili su ih u sigurne prostore na platformi, ugrijali i nahranili. Prema protokolu, odmah je obaviještena Nacionalna središnjica za traganja i spašavanja na moru, Lučka kapetanija Pula te granična policija, s obzirom na to da je riječ o van teritorijalnim vodama.

Pozvan je i tegljač koji je trojicu slovenskih državljana i njihovu brodicu odvukao prema Puli.

Vesna, Ivana te profesionalna i humana reakcija Inine posade zasigurno će ovim slovenskim nautičarima ostati u lijepom sjećanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije
STOP NA EURU

Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije

Predsjednik Sabora i ministar Glavina poručuju da domoljubna pjesma ostaje himna hrvatske rukometne reprezentacije
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026