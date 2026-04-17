POSAO OD 288 MIL. EURA HŽ na ljeto kreće s radovima na pruzi Hrvatski Leskovac - Karlovac

HŽ Infrastruktura u petak je sa španjolskom tvrtkom Comsa potpisala ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac duge, a vrijednost ugovora je 278,8 milijuna eura. Dionica Hrvatski Leskovac – Karlovac duga je 44 kilometra i dio je željezničke pruge Zagreb – Rijeka.

Radovi se sufinanciraju bespovratnim sredstvima iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Predviđeni rok završetka radova je tri godine. Ciljevi projekta su povećanje kapaciteta pruge, brzine do 160 km/h i sigurnosti prometovanja. Najvažniji rezultat ovog projekta jest povećanje konkurentnosti luke Rijeka, koja će se željeznicom kvalitetnije povezati s tržištima srednje Europe u smislu teretnog prijevoza, a unaprijedit će se i prigradski putnički prijevoz između Zagreba i Karlovca. Početak radova očekuje na ljeto.

Radovi obuhvaćaju kompletnu rekonstrukciju postojećeg te izgradnju novog kolosijeka, elektrifikaciju, zamjenu signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te obnovu kolodvorskih zgrada u Hrvatskom Leskovcu, Jastrebarskom i Karlovcu. Na trasi su već izgrađeni svi objekti poput nadvožnjaka i podvožnjaka umjesto željezničko-cestovnih prijelaza.

U prisustvu potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, ugovor su potpisali predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i direktor Ugovaranja Comse Pedro Miguel Rivero Moya. Potpisivanju su nazočili i zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, predstavnik Zagrebačke županije Ivica Horvatinović i predstavnik Veleposlanstva Španjolske u Zagrebu de Borja Morales Pérez.

"Radi se o jednoj od najvećih investicija u hrvatsku željezničku infrastrukturu te značajnom iskoraku prema modernizaciji i usklađivanju željezničkog sustava Republike Hrvatske s europskim standardima interoperabilnosti", izjavio je ministar Butković.

Željeznica je prema njegovim riječima bila dugo zapostatvljena, a država u desetogodišnjem razdoblju planira uložiti gotovo 6 milijardi eura u njezinu obnovu.

"Modernizacija ove dionice značajna je za izgradnju nizinske pruge koja ima stratešku važnost za Republiku Hrvatsku, ne samo u kontekstu teretnog prijevoza, razvoja luke Rijeka, nego i geopolitičke situacije i jačanja položaja naše zemlje na transeuropskim prometnim koridorima", rekao je Butković.

"Potpisivanjem ovog ugovora učvršćujemo prisutnost u Hrvatskoj, u kojoj već više od desetljeća doprinosimo modernizaciji željezničke mreže. Ovaj projekt jasan je primjer izvrsne suradnje i međusobnog povjerenja. Rekonstrukcija željezničke pruge i izgradnja novoga kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac bit će treći željeznički projekt koji provodimo u Hrvatskoj. Vjerujemo da će naše stečeno iskustvo i predanost zaposlenika omogućiti uspješno savladavanje izazova koji je pred nama", izjavio je direktor Ugovaranja Comse Pedro Miguel Rivero Moya.