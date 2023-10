Posijali smrt: Više od 500 ljudi poginulo u napadu na bolnicu. Teško da će se ikada znati krivac

Najmanje 500 poginulih, među njima žene i djeca, krvava je bilanca bombardiranja bolnice Al Ahli u Gazi, podaci su ministarstva zdravstva područja koje vodi Hamas. Izraelska strana optužuje ih za preuveličavanje broja mrtvih. Osim toga Izrael i organizacija Islamski džihad međusobno se optužuju za napad na bolnicu, a svijet su, osim fotografija užasa s mjesta događaja, šokirala svjedočanstva preživjelih. Kirurg, član Liječnika bez granica, dr. Ghassan Abu-Sittah, kazao je da se srušio strop operacijske dvorane nakon što se prethodno čula velika eksplozija.

- Kad sam došao do odjela hitne pomoći, bile su stotine ranjenih - rekao je.

Proveo je, nastavlja, pacijenta kroz dvorište do vozila hitne pomoći, gdje je "mogao vidjeti tijela, kao i amputirane dijelove po cijelom dvorištu bolnice", izvještava NBC. Muhammed Al-Turk svjedočio je kako projektil pada na bolnicu i ubija dva njegova prijatelja.

- Nisam mogao stajati na nogama od užasa tog prizora - rekao je opisujuću scene kojima je svjedočio. Izraelska strana ističe kako obavještajni podaci iz više izvora koje imaju pokazuju da je Islamski džihad odgovoran za neuspjelo lansiranje rakete.

Palestinski Islamski džihad odbacio je izraelske sugestije.

- To je laž i izmišljotina, posve netočno. Okupatori pokušavaju zataškati zastrašujući zločin i masakr koji su počinili nad nevinim civilima - rekao je glasnogovornik te islamističke skupine Reutersu.

Za čelnika Hamasa Ismaila Haniju za napad na bolnicu u Gazi odgovoran je SAD jer je Washington dao Izraelu "pokriće za njegovu agresiju".

- Masakr u bolnici potvrđuje brutalnost neprijatelja i razmjere osjećaja poraženosti - izjavio je Hanija, koji je pozvao Palestince da "izađu i suprotstave se okupaciji i (židovskim) naseljenicima".

Pozvao je Arape i muslimane diljem svijeta na prosvjede protiv Izraela. Libanonski Hezbollah za napad na bolnicu optužuje Izrael i poziva na "dan gnjeva protiv neprijatelja" te osuđuje "masakr" i "brutalni zločin". Sve to rezultiralo je i prijetnjama diljem Europe. Tako su Francuzi zbog problema morali zatvarati zračne luke, a u Berlinu je sinagoga pogođena Molotovljevim koktelom.

- Pitanje je hoće li se ikad utvrditi tko je krivac za razaranje i teške žrtve. To bi se moglo, ali za to je potrebna neovisna ekspertiza. Za sada nema nikakvih naznaka da bi ona mogla biti tamo - smatra vojni analitičar Marinko Ogorec. Da bi došlo do neovisne ekspertize, potrebno je da se cjelokupna situacija smiri, napominje.

- Trebali bi izaći međunarodni ekspertni timovi, ali mislim da nikome tko je uključen to nije u interesu. Vjerojatno do nekakvoga konkretnog zaključka o tome što se dogodilo nećemo doći - napomenuo je Ogorec. Pomakom smatra to što posljednjih dana Izrael više ne spominje da će sigurno krenuti u kopnenu ofenzivu na Pojas Gaze.

- Kopnena invazija izazvala bi strahoviti niz dodatnih civilnih žrtava s jedne i s druge strane. Tad bi se vjerojatno uključio i Hezbollah sa svim svojim vojnim potencijalima, a riječ je o strukturi koja je znatno jača, organiziranija, bolje naoružana, opremljena i osposobljena od Hamasa, tako da je pitanje kako bi sve to završilo. Bolje je da se primire - navodi vojni stručnjak. Bolnica sigurno ne smije biti vojni cilj, kazao je odvjetnik Anto Nobilo, koji ima iskustva s međunarodnih sudova za ratne zločine.

- Svako namjerno gađanje bolnice apsolutno je ratni zločin. Važno je utvrditi uzrok. Tko je gađao, je li bilo namjerno ili je riječ o grešci na raketi neke islamističke organizacije, kao što se tvrdi. Ako nije namjerno, odnosno ako je došlo do tehničkoga kvara, eksplozije rakete i pada na bolnicu, bez obzira na to tko je to učinio, to ne bi bio ratno zločin. Kad upravljate smrtonosnim oružjem, onda su i greške na tom oružju moguće - kazao je Nobilo. Rat je gadna stvar, nastavlja odvjetnik te napominje kako je pri upravljanju opasnim oružjem moguće da stradaju ljudi na koje se ne cilja, odnosno da imamo kolateralne žrtve. Nobilo napominje kako je jedna od taktika Hamasa žrtvovanje ljudi, ali njegov je stav da Izrael mora poduzeti sve mjere opreza tijekom svojih vojnih operacija da ne budu neproporcionalno velike štete.

- To je opet neki cinizam. Dakle, dozvoljavaju se štete civilima, ali ne neproporcionalno velike. Mora biti potpuno jasno da je cilj bio legitimni vojni, a onda, ako stradaju civili, prema međunarodnom pravom oni su kolateralne žrtve i ne bi došlo do izvršenja kaznenog djela - pojasnio je Nobilo.

Napad na bolnicu izazvao je reakcije diljem svijeta, posebice arapskog. Prosvjedi su organizirani ispred izraelskih veleposlanstava u Turskoj i Jordanu te u blizini američkog veleposlanstva u Libanonu, gdje su snage sigurnosti ispalile suzavac na prosvjednike. Predsjednik Arapske lige Ahmed Abul Geitsa pozvao je "Zapad da odmah zaustavi tragediju" u Gazi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je "cijelo čovječanstvo da djeluje kako bi se zaustavilo ovo neviđeno nasilje u Gazi". Jordan je zatražilo međunarodnu zaštitu palestinskog naroda i pozvao da međunarodna zajednica udruži snage kako bi se zaustavio rat koji bjesni Gazom. Iran je oštro osudilo "odvratan" napad na "nenaoružane i bespomoćne ljude".

- Širenje izraelskih napada u Gazi na bolnice, škole i druga javna mjesta opasna je eskalacija - priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova Katra. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio je da je potresen, a njegov je stav da napad na civilni objekt nije u skladu s međunarodnim pravom. Kanadski premijer Justin Trudeau napad smatra "zastrašujućim i apsolutno neprihvatljivim".

- Međunarodno pravo mora se poštovati u ovome i svim drugim slučajevima. Postoje pravila ratovanja i neprihvatljivo je gađati bolnicu - poručio je Trudeau.

Napad na bolnicu oštro je osudio i Tedros Adhanom Ghebreyesus, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i traži da se odmah zaštiti civile i zdravstvene objekte.