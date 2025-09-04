Sumnja se kako je kazneno djelo počinio na području općine Pakoštane na katastarskoj čestici koja se nalazi unutar granica zaštićenog parka prirode
PRIJAVILI 42-GODIŠNJAKA
Posjekao šumu kod Pakoštana. Unutar parka prirode izvodio pripremne radove na zemljištu
Zadarska policija dovršila je istragu nad 42-godišnjakom, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo pustošenje šuma.
Sumnja se kako je kazneno djelo počinio na području općine Pakoštane na katastarskoj čestici koja se nalazi unutar granica zaštićenog parka prirode. Naime, sumnjiči ga se da je u prethodnom razdoblju posjekao šumu i nisko raslinje te izveo pripremne radove na zemljištu u zaštićenom dijelu prirode.
Protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.
