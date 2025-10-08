Obavijesti

Posjetili smo odjel obnovljene Petrove: 'Odavde smo spasile palčiće iz potresa u Zagrebu'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Posjetili smo odjel obnovljene Petrove: 'Odavde smo spasile palčiće iz potresa u Zagrebu'
Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

Od zagrebačkog potresa stara zgrada Petrove bila je neuporabljiva, a nakon više od pet godina vratili su se u uređenu zgradu. Osoblje oduševljeno

Radovi na cjelovitoj konstruktivnoj i energetskoj obnovi rodilišta Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb u Petrovoj ulici počeli su 16. siječnja 2023. godine i u njih su uložena 34 milijuna eura, a jučer je Petrova i službeno otvorena.

