Od zagrebačkog potresa stara zgrada Petrove bila je neuporabljiva, a nakon više od pet godina vratili su se u uređenu zgradu. Osoblje oduševljeno
Posjetili smo odjel obnovljene Petrove: 'Odavde smo spasile palčiće iz potresa u Zagrebu'
Radovi na cjelovitoj konstruktivnoj i energetskoj obnovi rodilišta Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb u Petrovoj ulici počeli su 16. siječnja 2023. godine i u njih su uložena 34 milijuna eura, a jučer je Petrova i službeno otvorena.
