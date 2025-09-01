Poskok u dvorištu kod Rijeke! Veći je nestao, ulovili manjeg: 'Više je intervencija ove godine'

Udruga Zmijolovac u ponedjeljak je imala još jednu intervenciju hvatanja zmije. Ovog puta hvatali su poskoka u Viškovu kraj Rijeke.

- Zmija je bila u dvorištu jedne zgrade. Riječ je o poskoku. Nismo uhvatili velikog, kojeg su ljudi vidjeli, već ovog malog - otkrio nam je predsjednik Udruge Darko Karamazan.

Foto: Udruga Zmijolovac

Kako kaže, riječ je o dvorištu koje koristi nekoliko obitelji s djecom i kućnim ljubimcima. Govoreći o broju intervencija, Karamazan ističe kako se ove godine broj povećao za 10 do 15 posto.

- Je li veći broj zmija ili nas ljude više prepoznaju teško je znati. Sušno je vrijeme, zmijama to odgovara. Nije ovo jedini poskok ove godine, bilo ih je još, i riđovki također. No, najviše ima zmija koje nisu otrovne. Zmije su većinom po kućama i dvorištima - kaže zmijolovac.

Ponovno je istaknuo i kako zmije ne trebamo ubijat.

- To je zakonom kažnjivo. Mi imamo dosta vrsta zmija, trebamo bit sretni zbog toga jer smo najbogatiji u Europi po broju vrsta zmija - zaključuje.