ZMIJOLOVCI NA TERENU

Poskok u dvorištu kod Rijeke! Veći je nestao, ulovili manjeg: 'Više je intervencija ove godine'

Piše Luka Safundžić,
2
Foto: Udruga Zmijolovac

U Viškovu kraj Rijeke uhvaćen mladi poskok u dvorištu zgrade koju dijeli više obitelji. Zmijolovci bilježe porast intervencija za 10 do 15 posto ove godine

Udruga Zmijolovac u ponedjeljak je imala još jednu intervenciju hvatanja zmije. Ovog puta hvatali su poskoka u Viškovu kraj Rijeke. 

- Zmija je bila u dvorištu jedne zgrade. Riječ je o poskoku. Nismo uhvatili velikog, kojeg su ljudi vidjeli, već ovog malog - otkrio nam je predsjednik Udruge Darko Karamazan. 

Foto: Udruga Zmijolovac

Kako kaže, riječ je o dvorištu koje koristi nekoliko obitelji s djecom i kućnim ljubimcima. Govoreći o broju intervencija, Karamazan ističe kako se ove godine broj povećao za 10 do 15 posto. 

SVAKA ČAST Lovac na zmije iz Zagreba: Vidio sam da je piton pobjegao i išao sam ga tražiti. Vraćen je vlasnici
Lovac na zmije iz Zagreba: Vidio sam da je piton pobjegao i išao sam ga tražiti. Vraćen je vlasnici

- Je li veći broj zmija ili nas ljude više prepoznaju teško je znati. Sušno je vrijeme, zmijama to odgovara. Nije ovo jedini poskok ove godine, bilo ih je još, i riđovki također. No, najviše ima zmija koje nisu otrovne. Zmije su većinom po kućama i dvorištima - kaže zmijolovac.

Ponovno je istaknuo i kako zmije ne trebamo ubijat. 

- To je zakonom kažnjivo. Mi imamo dosta vrsta zmija, trebamo bit sretni zbog toga jer smo najbogatiji u Europi po broju vrsta zmija - zaključuje. 

