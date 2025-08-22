Pavliček ukida besplatne vrtiće u Vukovaru: 'Penava je uveo to zbog nešto dodatnih glasova'

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček najavio je u petak na konferenciji za novinare kako se od 1. listopada u Vukovaru ponovno uvodi naplata dječjih vrtića. Podsjetio je da je Odluku o besplatnim dječjim vrtića za svu djecu s područja Vukovara, donijela prijašnja gradska uprava na čelu s tadašnjim gradonačelnikom Ivanom Penavom, u ožujku ove godine, nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora. Pavliček tvrdi da je odluka o besplatnim dječjim vrtićima "imala za cilj osigurati nešto dodatnih glasova" na izborima.

Tumačeći najavu o ponovnoj naplati dječjih vrtića Pavliček je rekao kako „to nije nikakav hir gradonačelnika ili gradske uprave nego su prisiljeni na to".

"Procjena je kako se za potrebe besplatnih dječjih vrtića u Vukovaru godišnje mora osigurati oko 4,6 milijuna eura. Treba znati - kako je izvorni prihod Vukovara oko 16 milijuna eura - da je to nekih 30 posto proračuna. Ako bi zadržali tu mjeru vrlo brzo bi grad doveli u financijski stečaj što bi imalo nesagledive posljedice za projekte koji su u realizaciji kao i za budućnost Vukovara“, rekao je Pavliček.

Napomenuo je kako je ekonomska cijena vrtića, za jedno dijete, narasla na 494 eura te da će za boravak djece u vukovarskim vrtićima i dalje najveći dio sredstva osiguravati grad Vukovar.

Tako će roditelji plaćati nekih 19 posto cijene, resornom Ministarstvo će u cijeni sudjelovati s 21 posto, a preostalih 60 posto će osiguravati Grad Vukovar.

Od 1. listopada cijena boravka za jedno dijete u vukovarskim vrtićima iznosit će 95 eura, za drugo 71,25 eura dok će boravak djece za treće i svako slijedeće dijete biti besplatan. Još neke ranjive skupine imat će umanjenu cijenu vrtića ili će vrtić i za njih biti besplatan, dodao je Pavliček.

„Građani Vukovara znaju da sam i u izbornoj kampanji govorio da ću se ponašati transparentno i da ću ih o svemu izvješćivati. Pokazujemo to i ovim primjerom. Neće više biti nikakvih megalomanskih projekata koji su nepotrebni i preskupi nego ćemo se pružiti onoliko koliko se možemo pokriti", rekao je Pavliček.

Na konferenciji za novinare su i ravnateljice vrtića Vukovar 1. i Vukovar 2., Mirjana Kulić i Marina Latinović, podržale uvođenje plaćanje dječjih vrtića kao i predstavnica zaposlenih Kristina Zorić Beslama.

Moglo se čuti i kako su 'u vrijeme dok je vrtić za roditelje bio besplatan zaposlenici od svojih plaća izdvajali kako bi kupili mini wash, plastelin'.