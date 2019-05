'Poslala sam Papi upit kako to da on ne želi čuti pravu istinu'

Kandidatkinja za europske izbore Ruža Tomašić nezadovoljna je porukama Pape da se još izučava povijest prije nego što će se kardinala Alojzija Stepinca proglasiti svetim i kako je o tome morao pitati i srpskog patrijarha Irineja.

- Papa jako dobro zna tko je Irinej i jako dobro zna da on nije onakav kakvim ga želi prikazati. Oni su blagoslivljali topove i tenkove koji su išli na Hrvatsku. Po meni jedan takav ne može biti glavni svjedok. Poslala sam Papi upit kako to da on ne jednostavno želi čuti istinu i da traži istinu na drugoj strani - kazala je.

Upitala ga je, kaže, zašto ne želi čuti istinu od Židova koji su svjedočili o tome, o Stepincu koji nije išao u zatvor zato što su mislili da je dao ubijati ljude ili jer nije braniti ljude, nego zato što nije htio da se hrvatska Crkva odvoji od Vatikana napominjući da je to bio najveći krimen Stepincu.

- Ovim načinom papa Franjo još jednom sudi Stepincu - ustvrdila je Tomašić pitajući zašto bi mislila isto kao Papa.

- Mi koji smo čitali o kardinalu Stepincu znamo koliko je napravio i Židovi znaju i po meni je malo sramota - rekla je Tomašić.

Stigle su reakcije i saborskih zastupnika.

Hrvoje Zekanović (Hrast) uvjeren je da će Stepinac uskoro će biti proglašen svetim.

- Katolička crkva ima svoja pravila. Ja sam siguran da je papa Franjo svjestan značaja Stepinca za hrvatski narod i doprinosa Katoličku crkvu, ali i čovječanstvo. Žao mi je što Srpska pravoslavna crkva i neki pojedinci iz srpske politike to ne uviđaju, ali i tamo su zapuhali neki malo drugačiji vjetrovi. Ja sam siguran da ćemo uskoro u Zagrebu i Vatikanu slaviti proglašenje Stepinca svetim - kazao je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na pitanje kako tumači poruke koje je poslao Papa, Zekanović odgovara:

- On nije rekao da neće biti kanoniziran, već Katolička crkva radi jako temeljito i polako. Imali smo samo nekoliko proglašenja u povijesti koja su išla po brzom postupku, ali za to je uglavnom potrebno puno vremena. Neka Crkva napravi svoj posao kako treba - zaključio je Zekanović.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Za Pravoslavnu crkvu postoje određeni prijepori oko toga i Papa vjerojatno pokušava uskladiti neke stavove s njom prije proglašenja Stepinca svetim. Isto tako, rekao je da se radi o blaženiku kojemu se hrvatski narod već sada može moliti i da je riječ o čovjeku koji ima svoje krjeposti i vrijednosti - kazao je Nikola Grmoja (Most).