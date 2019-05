'Stepinac je blažen, ali postoje neke nejasne povijesne točke'

Papa Franjo je rekao kako se još izučuje povijest prije negoli će se kardinala Stepinca proglasiti svetim. Odgovarajući na pitanje potpisanog dopisnika Večernjeg lista u zrakoplovu na povratku s putovanja u Bugarsku i Sjevernu Makedoniju glede odnosa između pravoslavnih nacionalnih crkvi koje, primjerice, ne žele priznati Makedonsku pravoslavnu crkvu, te njihovom kritičkom odnosu prema Katoličkoj crkvi i pokušaju Srpske pravoslavne crkve da ospori proces kanonizacije kardinala Stepinca, papa Franjo je odgovorio kako se trebaju izučiti povijesni dokumenti.

- Povijesni slučaj je ovaj: kanonizacija Stepinca. Stepinac je čovjek s vrlinama. To je Crkva izjavila time što ga je proglasila blaženim. Može ga se moliti. On je blažen. Ali u određenom trenutku procesa kanonizacije došlo se do nerazjašnjenih točaka - rekao je Papa.