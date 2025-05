Posljedice nevremena koje je protutnjalo Hrvatskom: Srušena stabla, potrgani limovi na krovu

Nije bilo kvarta u Zagrebu u kojem u četvrtak poslijepodne nije palo barem jedno stablo. Za to je bio kriv olujni vjetar koji je puhao i donio crne oblake sa zapada. Potom su uslijedili tuča i jaka kiša, koja se smirila tek u večernjim satima.

Kako su nam rekli iz JVP-a Grada Zagreba, odradili su 10-ak intervencija zbog nevremena. Prvo su ih bili pozvali nakon pada dijelova grana na automobile na Maksimirskoj cesti. Od tada su ih, zbog pada granja i stabala, zvali s Oporovca, Medveščaka, Blata, Trešnjevke i Jadranske avenije.

Imali su posla i s uklanjanjem crijepa, ali i lima s krova zgrade u Novom Zagrebu.

Na Mirogoju su morali intervenirati zbog zapaljenog automobila, a u Hrgovićima su pak ispumpavali vodu.

Loše vrijeme imali su i drugi stanovnici Hrvatske, koji su se uglavnom mučili zbog tuče. Iako je bila sitnija, nažalost najvjerojatnije je napravila nešto štete u poljoprivredi.

Foto: Meteoalarm

No loše vrijeme očekuje se i u petak i to od Istre do Dubrovnika. Prema Meteoalarmu, najgore se očekuje na Kvarneru i okolici zbog olujnog vjetra.

- Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. Mjestimice olujni i orkanski udari bure. Najjači udar vjetra mogli bi iznositi i 110 km/h - naveli su s Meteoalarma.