Posljednji diktator: Dobio šesti mandat, ali i velike prosvjede

Dok Lukašenko slavi šesti mandat, na ulicama Minska i drugih gradova je kaos, deseci tisuća demonstranata izašli su na ulice optužujući Lukašenka da je pokrao izbore. Najmanje je jedan čovjek ubijen

<p>Ljudi vole stabilnosti i kontinuitet, takva je situacija i u Bjelorusiji. Iako ne mogu tvrditi da je situacija s glasanjem bila čista, Lukašenko ima veliku podršku u zemlji, ali i ekonomija im je solidna, rekao je Ivica Maštruko, stručnjak za vanjsku politiku.</p><p>Predsjednik Bjelorusije<strong> Aleksandar Lukašenko</strong> pobjednik je predsjedničkih izbora, na kojima je osvojio 80,23 posto glasova, a njegova protukandidatkinja 9,9 posto glasova. Dok Lukašenko slavi šesti mandat, na ulicama Minska i drugih gradova je kaos, deseci tisuća demonstranata izašli su na ulice optužujući Lukašenka da je pokrao izbore. Najmanje je jedan čovjek ubijen, a deseci su ozlijeđeni dok je bjeloruska policija nasilno gušila prosvjede koji su u velikim gradovima izbili u nedjelju navečer zbog rezultata izbora.</p><h2>Uhićeno više od 120 ljudi </h2><p>U Minsku je privedeno više od 50 ljudi, a više od 120 ljudi u cijeloj zemlji, priopćila je organizacija za ljudska prava Viasna. Neki pristaše bjeloruske oporbene kandidatkinje <strong>Svetlane Tihanovskaje </strong>(37) u ponedjeljak u ranim satima u Minsku neslužbeno su proslavili pobjedu na izborima.</p><p>Tihanovskaja je odbila prihvatiti poraz jer su državni mediji naveli kako je Lukašenko dobio više od tri četvrtine glasova pri prebrojavanju, a prema neovisnim anketama, ona je bila u značajnoj prednosti. Neovisna istraživanja pokazuju da je Tihanovskaja dobila 71 posto glasova, dok je Lukašenko dobio samo 10 posto.</p><p>Zasad se ne mogu neovisno provjeriti podaci niti jedne strane. Budući da su u glavnom gradu kao i drugim gradovima izbili prosvjedi na kojima je bilo nekoliko desetaka tisuća ljudi, Tihanovskaja je pozvala na mir i zamolila sigurnosne snage da se suzdrže od nasilja.</p><h2>'Velik broj glasova je sumnjiv' </h2><p>- Želim podsjetiti policiju i vojsku da su dio našeg naroda. Znam da će se bjeloruski narod sutra probuditi u novoj zemlji - rekla je Tihanovskaja. Skupina za zaštitu ljudskih prava <strong>Amnesty International </strong>tvitala je u ponedjeljak ujutro da je njihovo osoblje svjedočilo kako je na okupljeno mnoštvo u Minsku “bačeno 6 šok granata i ispaljeno desetak metaka”.</p><p>- Ovakvi prosvjedi su uobičajeni. Uzmimo samo primjere u Turskoj, Rusiji, SAD-u, ali i Velikoj Britaniji. Svugdje je bilo buke zbog rezultata izbora. Ono što treba naglasiti za Bjelorusiji je velika razlika u glasovima među kandidatima, pa to stvara loš dojam. Uz to, Lukašenko je na vlasti više od 20 godina, pa samim tim uspio je stvoriti lojalan državni aparat i tu može biti svašta, ali to je teško dokazati - pojasnio je Maštruko.</p><h2>Policija nadgledala izbore </h2><p>Nekoliko država Europske unije, uključujući Njemačku, kritiziralo je izbore jer su dva glavna Lukašenkova suparnika, uključujući supruga Tihanovskaje, <strong>Sergeja Tihanovskog</strong>, poznatog bjeloruskog blogera i aktivista te drugog oporbenog čelnika, inače bankara <strong>Viktora Barbarika</strong>, završili u zatvoru. </p><p>Dan izbora bio je zasjenjen napetostima, s dugačkim redovima na glasačkim mjestima, policija je patrolirala ulicama zbog mogućeg namještanja glasova. Mnogi birači morali su čekati nekoliko sati da bi glasali. Izborne vlasti izvijestile su o nedostatku glasačkih listića na nekim mjestima, a ukupni odaziv birača bio je daleko veći od očekivanog.</p><h2>Prosvjedi i u Moskvi </h2><p>Tihanovskaja je tražila glasove široke oporbe protiv Lukašenka, obećavši da će, ako pobijedi, osloboditi sve političke zatvorenike i provesti nove izbore. Njezini skupovi privukli su najviše ljudi od pada SSSR-a 1991.</p><p>- Bjelorusi nisu vlasništvo. Ova država ne pripada jednom čovjeku - rekla je Tihanovskaja u videoobraćanju.</p><h2>Izbori bez promatrača </h2><p>U ruskoj prijestolnici Moskvi stotine Lukašenkovih protivnika okupilo se ispred bjeloruskog veleposlanstva na spontani prosvjed na kojem je mnoštvo uzvikivalo: “Odlazi!”. Izbore u nedjelju nije pratila ni Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) jer nije pravodobno primila poziv. Posljednjih tjedana prijavljeno je da je više od tisuću ljudi uhićeno na prosvjedima širom Bjelorusije.</p><p>Dajući svoj glas ranije u nedjelju, Lukašenko je upozorio protiv bilo kakvih stranih pokušaja destabilizacije njegove vlade, a također je ustrajao na tome da će zemlja ostati stabilna. Lukašenko je već nekoliko puta upozoravao građane da ne sudjeluju u nedopuštenim skupovima u jeku izbora, prijeteći policijskim obračunom.</p><p>U nedjelju su u cijeloj zemlji prijavljeni problemi s internetom, a korisnici su rekli kako je ponekad nemoguće i objavljivati fotografije na društvenim mrežama.</p><h2>Oslanja se na KGB </h2><p>Često se čuje da je Lukašenko u svojoj republici s oko deset milijuna ljudi održao neku vrstu “mini Sovjetskog Saveza”. U mračne strane njegove vladavine spada krajnje autoritarni režim.</p><p>Lukašenko se oslanja na obavještajnu službu KGB, koja u Bjelorusiji i danas nosi to ime, kao nekad u SSSR-u. Izmjenom zakona je osigurao mnogo veće ovlasti. Parlamentu je oduzeta moć, oporba marginalizirana, a mediji cenzurirani.</p>