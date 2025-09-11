Poslodavci protiv intervencija Vlade: 'Uništavaju nas neradne nedjelje, ograničavanje cijena'

Premijer Andrej Plenković najavio je da će Vlada idućega tjedna, na sjednici u utorak donijeti novi paket mjera za pomoć građanima.

- Riječ je o tzv. faznom otpuštanju mjera, ali još uvijek zadržavanju određenih mjera, koje idu za tim da se svi postupno, a govorimo i o građanima i o malom i srednjem i mikro poduzetništvu, prilagode na postupni prelazak na tržišne cijene energije. Nastavit ćemo i s mjerama onima koji su posebno ugroženi, a tu mislim na ugrožene kupce energenata i još neke mjere. Obavit ćemo i konzultacije s partnerima iz gospodarskog i socijalnog vijeća, zajednice županija, udruge gradova i zajednice općina - najavio je Plenković.

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber naglasila je da HUP zagovara postupni izlazak iz mjera ograničavanja cijena električne energije, međutim i nastavak primjene za one naše sugrađane koji su socijalno ugroženi. Iz HUP-a zagovaraju da se tim sugrađanima u cijelosti plate voda, struja i troškovi stanovanja, kako bi mogli živjeti život dostojan čovjeka.

Weber je naglasila da izlazak iz subvencija treba biti postupan, jer bi potpun ipak predstavljao prevelik udar za mala i srednja poduzeća te kućanstva. Ujedno je i podsjetila da, za razliku od većine europskih država, gospodarstvenici u Hrvatskoj plaćaju višu cijenu struje u odnosu na kućanstva.

'Populističke mjere štete gospodarstvu'

Upitana očekuje li da bi porast cijena energenata mogao dovesti i do rasta cijena proizvoda i usluga, Weber je navela primjer nedavnog prestanka državne regulacije cijene goriva, koje nije rezultiralo većim cijenama na benzinskim crpkama.

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) iz više sektora upozorili su da državne intervencije, ograničavanja cijena i populističke mjere dugoročno nanose ozbiljnu štetu gospodarstvu. Upozoravaju da se time ugrožava opstanak malih trgovaca, koči poljoprivreda, a bankarski i energetski sektor demotiviraju za nova ulaganja.

Predsjednik HUP-ove udruge trgovine Martin Evačić ocijenio je da je politika zamrzavanja cijena proizvoda posebno pogubna za male trgovce.

- Svakodnevno se zatvaraju male trgovine zbog neradnih nedjelja koje tot ne mogu preživjeti. Doći će do dodatne depopulacije tih sredina. Osim što je trgovini naštetio Zakon o nerednim nedjeljama, dodatno nas uništavaju ograničene cijene artikala. Esencijalne namirnice poput mlijeka i brašna prisiljeni smo prodavati uz maržu od pet posto. To proizvodnju čini neisplativom. Marže u Hrvatskoj ionako su dva postotna boda niže nego u EU - upozorio je.

Vlado Čondić Galinčić, član HUP-ove udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, naglasio je da Hrvatska bilježi stalni pad poljoprivredne proizvodnje.

- Nestala su mala obiteljska gospodarstva, proizvodnja mlijeka rapidno pada, a uvozimo hranu u vrijednosti većoj od šest milijardi eura godišnje - rekao je. Ističe da je nužno mijenjati zakone koji se prečesto mijenjaju i zbunjuju proizvođače. Trebamo zakon koji će štititi proizvođače, a eliminirati one koji žive od poticaja bez proizvodnje. Hrvatska mora ulagati u prerađivačke kapacitete - poručio je.

'Hrvatska zaostaje u obnovljivim izvorima energije'

Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko upozorila je pak da državne intervencije u financijski sektor dugoročno smanjuju kvalitetu usluga.

- Pružamo uslugu koju ne možemo naplatiti. Besplatan osnovni račun zvuči dobro, ali to znači da banke neće ulagati ili će ulagati minimalno. Bankarske naknade u Hrvatskoj među najnižima su u Europi, Vlada ne bi smjela rješavati izmišljene probleme - rekla je Perko dok je predsjednik Uprave Petrola i član HUP-ove udruge energetike Ante Mandić upozorio da Hrvatska ozbiljno zaostaje u obnovljivim izvorima energije.

- U Sloveniji imamo 65 tisuća solarnih elektrana, a u Hrvatskoj samo 27 tisuća. Moramo poticati proizvodnju na mjestu potrošnje jer ona rasterećuje mrežu i smanjuje troškove - poručio je.

Profesorica s Ekonomskog fakulteta Marijana Ivanov dodala je da su odluke koje Vlada donosi često populističke i nerazumljive.

- Kada su ograničavali cijene, upozorili smo da to neće srušiti inflaciju. Hrvatska gubi konkurentnost, a inflacija nam je viša nego drugdje - poručila je.

Ekonomski analitičar Damir Novotny također poručuje da stalne intervencije Vlade koče investicije.

- Političari misle da su pametniji od tržišta. Intervencija je opravdana samo u kriznim trenucima - rekao je.martina pauč