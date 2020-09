Postavljen spomenik 'Otac i sin' za oca i najmlađu žrtvu Ovčare

Zapovjednik Sajmišta Petar Kačić poginuo je u borbi. Sin Igor je odveden iz dvorišta vukovarske bolnice na Ovčaru i smaknut samo zato što mu je otac bio branitelj

<p>U Vukovaru, na Trgu Matije Gupca, postavljen je u bronci izliven spomenik nazvan Otac i sin. Posvećen je ubijenom zapovjedniku Sajmišta<strong> Petru Kačiću </strong>i njegovom također ubijenom 16-godišnjem sinu Igoru, najmlađoj žrtvi Ovčare.</p><p>Igor je odveden iz dvorišta vukovarske bolnice na Ovčaru i smaknut samo zato što mu je otac bio branitelj. Grad Vukovar je još prije desetak godina postavio spomenik njima dvojici, ali je on bio izrađen od kamena i s vremenom je propao pa je uklonjen zbog sanacije. Zbog toga su <strong>Zvonimir Orčić i Josip Cvrtila</strong> izradili djelomično izmjenjeni spomenik koji je potom izliven u broncu i u ponedjeljak postavljen na novo počasno mjesto, u park u širem centru grada.</p><p>Na postavljanju i otkrivanju novog spomenika bila je i Petrova supruga, a Igorova majka <strong>Irena Kačić (69)</strong>.</p><p>- Ovaj mi spomenik jako puno znači, posebno što je postavljen na ovo novo mjesto. Onaj prošli nije mi se sviđao i bio je postavljen na osamljenom mjestu van grada gdje se nije moglo ni doći zapaliti svijeću. Ovaj spomenik nije samo za Petra i Igora, nego za sve očeve i sinove koji su zajedno poginuli u Domovinskom ratu, a u Vukovaru ih je bilo puno - kazala je ganuta izgledom novog spomenika Irena Kačić.</p><h2>Otac je poginuo u borbi</h2><p>Zapovjednik Sajmišta Petar Kačić poginuo je u borbi. Par dana prije toga bio je ranjen ali je unatoč ozljedi otišao nazad na bojište kod svojih vojnika. Poginuo je 2. listopada, na prvoj crti. Irena i Igor prvo su se skrivali u podrumu svoje kuće no, kada je vojska počela jače napadati Sajmište morali su otići u atomsko sklonište gdje su dočekali okupaciju cijelog grada. Oboje su završili u dvorištu bolnice gdje je majka vidjela kako Šljivančanin, na samom izlazu iz bolnice, izdvaja njenog sina i stavlja u kolonu s ostalim muškarcima.</p><p>- Rekla sam mu 'zašto njega, on je dijete, ima 16 godina' ali Šljivančanin je rekao 'mi ćemo to provjeriti'. Kasnije sam čula da su ga na Ovčari i odvojili s namjerom da ga puste, ali se tamo našao jedan naš susjed i rekao 'ovo je sin ustaše koji brani Sajmište, ne može on'. I zato su ga ubili - prosjeća se Irena.</p><p>Nakon što je pronađeno Igorovo tijelo u njegovom džepu pronađen je lančić sa njegovim imenom, zdravstvena iskaznica, drveni delfinčić kojega je izradio u skloništu.</p><p>- To sam uzela i to mi je jedino od njega ostalo - kaže mama Irena koja od progonstva živi u Rijeci jer se u Vukovar, kaže, nikada nije imala snage vratiti. Dođe u mimohod u studenom, bude nekoliko dana, i ode. Sada će moći i zapaliti svijeću kod spomenika suprugu i sinu.</p>