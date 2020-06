Postavljena je prva izložba na fakultetu Hrvatski studiji i to o spomenicima na fotografijama

<p>Izložba hrvatskih kulturnih spomenika na umjetničkim fotografijama 'Hrvatska u srcu Europe - Sredozemni i srednjoeuropski kulturni krajolici Hrvatske' otvorena je u petak na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Spoznavajući Hrvatsku ne spoznajemo samo činjenice, koje su brojne i nepobitne, nego spoznajemo i ljubav prema svojoj domovini.</p><p>Sva velika postignuća nemoguća su bez ljubavi- istaknuo je otvarajući izložbu Ivica Poljičak, izaslanik premijera i državni tajnik u Ministarstvu kulture. Dekan Fakulteta hrvatskih studija Pavo Barišić izrazio je zadovoljstvo što je prva izložba na visokom učilištu, od kako je uzdignuto na položaj fakulteta, posvećena temi koja čini okosnicu njegove djelatnosti, a to je hrvatska i europska kultura. Predsjednik Hrvatske paneuropske unije Mislav Ježić prisjetio se kako je došlo do prvoga postavljanja izložbe, prije 25 godina, u Europskom parlamentu i drugdje.</p><p>-U Međunarodnoj paneuropskoj uniji raspravljali smo u 1995. o tome kako da predstavimo Hrvatsku u europskim tijelima i osporimo mnogobrojne predrasude o njoj kao balkanskoj zemlji, Zapadnome Balkanu i ‘tamošnjim zaraćenim plemenima’ i potaknemo približavanje i priključenje Hrvatske europskim tijelima"- objasnio je. Uz izložbu je objavljen višejezični priručnik o hrvatskoj kulturi koji ju je pratio od Strasbourga, preko Pariza (Palača UNESCO), Beča, Berlina, Dresdena, Münchena, Praga, Bratislave, Budimpešte, Soluna i Kaira do Dubrovnika. Izložba je otvorena do 24. srpnja.</p>