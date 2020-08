Postbrexitovski dogovor: EU i V. Britanija nastavljaju pregovore

Pregovarači Europske unije i Velike Britanije počeli su sedmi krug pregovora u srijedu radi postizanja postbrexitovskog dogovora o svim aspektima budućih odnosa, od trgovine do sigurnosti

<p>Glavni britanski pregovarač<strong> David Frost </strong>i njegov kolega <strong>Michel Barnier</strong> u utorak su zajedno večerali uoči pregovora koji će se usredotočiti na pitanja ribolovnih prava u britanskim vodama i osiguranja da državna pomoć ne utječe na poštenu konkurenciju.</p><p>"Dio državnih potpora u ravnopravnim uvjetima i ribarstvu ostaju glavne prepreke. Ako se to pokrene, ostalo će sjesti na svoje mjesto", rekao je diplomat EU-a.</p><p>Ovaj krug neće donijeti velike pomake, najviše se očekuje od zadnjeg kruga u rujnu", rekao je.</p><p>Britanci su prije četiri godine na referendumu glasali za izlazak iz EU-a te nakon mučnih pregovora Velika Britanija je službeno napustila blok 31. siječnja.</p><p>Ujedinjeno Kraljevstvo sada je u prijelaznom razdoblju do kraja ove godine, ali dogovor o budućim odnosima s EU-om morat će se zaključiti do listopada, kako bi se osigurala njegova ratifikacija do tog roka.</p><p>Ne uspiju li se dogovoriti, trgovina između dviju strana odvijat će se pod uvjetima Svjetske trgovinske organizacije, što bi uključivalo carine i kvote i značilo bi veće teškoće za tvrtke.</p><p>Barnier je prošli mjesec rekao da su "ravnopravni uvjeti" glavna preostala teškoća, ali je naveo i energetsku i prometnu suradnju, kao i pravila u označavanju proizvoda.</p><p> Analitičar Eurasia Groupa <strong>Mujtaba Rahman</strong> rekao je da je konačni kompromis o državnoj pomoći i ribolovnim pravima "moguć i ostaje vjerojatan, no trebat će vremena".</p><p>Rahman je rekao da će neuredan "no deal" s izglednim kašnjenjima na granici i nestašicom hrane biti glavni rizik vlade britanskog premijera <strong>Borisa Johnsona</strong> te će se pojačati pritisak da pristane na kompromis u zadnji čas. </p>