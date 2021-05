Američka se vlada sprema podijeliti informacije o “stvarnosti” NLO-a s javnošću, kaže čovjek koji tvrdi da je devet godina vodio program NLO-a Pentagona, prenosi New Yorker. Zamjenik ministra obrane David Norquist otkrio je prošlog ljeta postojanje Radne grupe za neidentificirane zračne fenomene (Unidentified Aerial Phenomena Task Force). Taj tajni program, koji Pentagon vodi već najmanje deset godina, pokušava objasniti susrete pilota s “fenomenima u zraku”. Na inzistiranje bivšeg šefa Odbora za obavještajne službe, Marca Rubija, u vojni proračun za ovu godinu ubačeno je 20 milijuna dolara za Radnu grupu, uz uvjet da administracija u roku od 180 dana podnese izvještaj o tome što zna o “neidentificiranim zračnim fenomenima”. Izvještaj se očekuje idućeg mjeseca. Inače, Luis Elizondo, bivši voditelj tajnog Programa za naprednu identifikaciju prijetnji u zračno-svemirskom prostoru (Advanced Aerospace Threat Identification Program ili AATIP), izjavio je za The Sun da su “provokacije” koje su otkrivene u nizu novih snimki koje je napravila američka vojska stvarne te da je sad bitno otkriti o čemu je riječ.

Elizonda je bivši predstavnik većine u američkom Senatu Harry Reid prepoznao kao šefa AATIP-a, unatoč službenom nijekanju iz Pentagona. Elizondo je o snimkama i problemu NLO-a progovorio tek nakon što je američko Ministarstvo obrane potvrdilo autentičnost čitavog niza novih snimki NLO-a. O većem dijelu svojeg bivšeg posla Elizondo ipak ne može otvoreno govoriti jer je riječ o strogo povjerljivim informacijama, no otkrio je da je vidio iznimno uvjerljive podatke koji su ga uvjerili u postojanje tih čudnih objekata koji naočigled prijete SAD-u.



- Nisam NLO stručnjak, ja sam istražitelj i moj je posao bio jednostavan - prikupiti podatke i govoriti istinu. Postoji nešto na našem (američkom) nebu, ne znamo o čemu je riječ, ne znamo kako to radi, ne znamo što to može sve učiniti, ne znamo tko je iza upravljača, ne znamo koje su im namjere i ne možemo napraviti niti jednu prokletu stvar u vezi s tim - rekao je za The Sun Elizondo, koji smatra da su neidentificirani zračni fenomeni, odnosno NZF, pitanje nacionalne sigurnosti.

Dvije godine zaredom, u 2017. i 2018., objavljena su tri videozapisa koji prikazuju kako se piloti američke ratne mornarice susreću s misterioznim letećim objektima. Jedan od njih snimljen je u studenom 2004., a druga dva snimljena su u siječnju 2015. Dokumentirani su pomoću mornaričkih zrakoplova F/A-18 Super Hornet, čiji su piloti koristili infracrvenu tehnologiju, poznatiju pod kraticom FLIR, kameru čiji hardver detektira toplinu i tako stvara sliku, navodi Space.com. Američka je mornarica prije dvije godine potvrdila njihovu autentičnost, ali i istaknula kako nema spoznaja o kakvim je točno objektima riječ. Dužnosnik mornarice rekao je tad za CNN kako mornarica ne vjeruje da je riječ o izvanzemaljskoj letjelici. Bivši senator Reid za NY Times također je rekao kako vjeruje da su rušenja NLO-a možda već zabilježena i da bi se ostaci tih letjelica, ako su pokupljeni, morali proučiti. Nijedan takav ostatak srušene letjelice nije javno predočen za neovisnu analizu, a za neke metalne fragmente koji su pronađeni laboratorijska je analiza potvrdila da su ljudskog, ne izvanzemaljskog podrijetla, piše NY Times. Senator Harry Reid, vođa demokratske većine u doba Obame, izjavio je nedavno za New Yorker kako je pokušao dobiti dozvolu da vidi navodne ostatke izvanzemaljske letjelice koja se navodno srušila u njegovu državu Nevadu.



- Desetljećima su mi govorili da Lockheed Martin (proizvođač američkih borbenih aviona, op.a.) ima neke od tih ostataka. Zatražio sam odobrenje od Pentagona da odem u Lockheed i pogledam ih. Rekli su da ne mogu to odobriti. Spomenuli su neke klasifikacije, više se ne sjećam, ali rekli su mi da ja to ne mogu dobiti. Nisu rekli koji je razlog - rekao je Reid.

Zbog svega toga prošle je godine američko Ministarstvo obrane najavilo okupljanje navedene jedince koja bi trebala analizirati prirodu i podrijetlo NLO-a. Odjel mornarice, pod znanjem Ureda pomoćnika ministra obrane za obavještavanje i sigurnost, vodit će Operativnu grupu za neidentificirane zračne pojave (UAPTF).





- Formacija radne skupine koja bi se bavila takvim objektima još je jedan dobrodošao napredak kad je riječ o obnovljenom interesu i pažnji za ova izvješća vladinih agencija i političkih aktera - rekao je Mark Rodeghier, predsjednik i znanstveni direktor Centra J. Allen Hynek za proučavanje NLO-a u Chicagu. Dodao je i da bez dodatnih informacija nije moguće procijeniti koliko bi dobro pozicionirana operativna grupa mogla ozbiljno proučavati dojave o tim objektima, ali za sada ostaje oprezno optimističan.

Pentagonov program praćenja ovakvih pojava nije, kako se dugo smatralo, ugašen, ali je smanjen i stavljen pod nadležnost ureda Office of Naval Intelligence, koji prikuplja obavještajne informacije. Kako rad ovog ureda nije proglašen tajnim, američki će Senat od njega ubuduće dobivati izvješća o radu i rezultate istraživanja najmanje dva puta godišnje. Samim time i javnost bi trebala doznati što su to Amerikanci snimili na nebu, kad te koji bi mogli biti izvori nepoznatih letjelica. Nadalje, neki neobjašnjeni susreti s NLO-ima naknadno su dobili objašnjenja, a astrofizičari ističu da čak i nedostatak objašnjenja ne znači da se nužno, pa čak ni vjerojatno, radi o izvanzemaljskim letjelicama. No u Senatu kažu da su zabrinuti za nacionalnu sigurnost. Ako su nepoznate letjelice uočene iznad njihovih vojnih baza, a otkrije se da su im vlasnici Kinezi ili Rusi, to bi mogao biti velik sigurnosni problem. Zbog toga što bi se tako pokazalo da su razvili neku novu tehnologiju koja omogućava izradu ovakvih letjelica.



Međutim, Eric W. Davis, astrofizičar koji je radio kao podizvođač, a zatim kao konzultant za Pentagonov NLO program od 2007., ustvrdio je da analiza nekih pronađenih materijala nije uspjela identificirati njihov izvor. Davis je, čak, kontaktirao navedenu agenciju Ministarstva obrane, odnosno Pentagona, u ožujku i da su tema tog povjerljivog brifinga bili pronađeni ostaci “svemirskih letjelica koje nisu sa Zemlje”. Svoju neimpresioniranost osnivanjem operativne grupe podijelio je i pisac te NLO skeptik Robert Sheaffer.



- Ne mislim da je osnivanje te radne skupine toliko značajno kao što neki tvrde. To je samo odgovor javnosti koji je generirala tvrtka To the Stars kad su procurile tri sporne snimke NLO-a, a koje je poslije Pentagon i pustio u javnost - rekao je Sheaffer. Sheaffer je naglasio još nešto, a to su područja vojnih operacija. Riječ je o jasno ucrtanim prostorima na zrakoplovnim kartama koje bi civilni letovi uglavnom trebali izbjegavati. Većina komentara Pentagona o neidentificiranim objektima spominje se u kontekstu nepoznatih objekata koji “upadaju u domet”, odnosno koji ulaze u neko od područja vojnih operacija. Izvješće koje će navedena radna skupina predati Senatu neće biti tajno. Međutim, nije poznato koliki će dio informacija biti dostupan široj javnosti, a koliko će bitnih podataka biti isključivo za članove Kongresa. Tako bi se trebalo doznati ima li istine u pričama o Galaktičkoj federaciji, s kojom ljudi navodno kontaktiraju, te je li zaista Donald Trump o tome nešto više znao.

Nekadašnji direktor svemirskih programa izraelskog Ministarstva obrane, među ostalim zadužen i za svemirsku sigurnost, Haim Eshed (87), u prosincu 2020. u javnost je izašao s nevjerojatnim pričama. Prema njegovim tvrdnjama, izvanzemaljci ne samo da postoje, i ne samo da pojedine državne agencije znaju za njih, nego su s njima i u kontaktu. Kaže kako su izvanzemaljski predstavnici, koji su na Zemlju došli neidentificiranim letećim objektima, od ovozemaljskih vlasti zatražili da s informacijama o njima ne izlaze u javnost jer čovječanstvo za to još nije spremno. O svemu tome saznanja je navodno imao i bivši američki predsjednik Donald Trump, koji je htio s time izići u javnost, ali su ga suradnici spriječili. Nakon Eshedova intervjua oglasili su se iz Bijele kuće i iz izraelskog Ministarstva obrane. I jedni i drugi negirali su navode koje je Eshed iznio u tom intervjuu. Ako rezultati američke agencije pokažu da je riječ o nepoznatim letjelicama kojim se ne može utvrditi podrijetlo, moglo bi to izazvati velike geopolitičke promjene.

Potražite novi broj tjednika Express na svim kioscima