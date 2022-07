'Postoje naznake koje govore da su uvjeti rada za Kineze na mostu nalikovali robovskim...'

U velikom intervjuu za DW Daniel Freund (38), njemački europarlamentarac iz redova Zelenih, dosta je kritički komentirao cijeli postupak gradnje Pelješkog mosta. Posebno su ga zasmetali uvjeti u kojima su kineski radnici navodno boravili u Hrvatskoj..

- Postoje ozbiljne naznake koje govore da su uvjeti rada za kineske radnike na terenu nalikovali robovskim. Također, postoje i naznake da oni jednim dijelom nisu smjeli napuštati svoje kampove u kojima su boravili, kao i da nisu bili plaćeni po tarifama po kojima se plaća ljude u tom sektoru u Hrvatskoj. Kod građevinskih projekata koje financira EU ne smije se dogoditi da se ne poštuju pravo i zakoni - rekao je u startu Freund, pozivajući se na dokaze koje su navodno nabavili novinar ZDF-a koji su obišli gradilište.

- Takve se stvari ne bi smjele događati na tlu EU. Hrvati su dužni poštivati važeće zakone na teritoriju Republike Hrvatske. A to znači i hrvatsko pravo, ali i pravo koji vrijedi u EU. Nigdje u EU nije dozvoljeno zabranjivati građevinskim radnicima da napuštaju kamp u kojem su smješteni - veli Freund i dodaje kako pretpostavlja da su hrvatske vlasti po tom pitanju "možda i zažmirile na jedno oko"

- Tu je riječ o kineskim državljanima koji rade za jednu kinesku državnu kompaniju na tlu EU. Ali ne može se dopustiti da se za njih kreira nekakav paralelni svijet na tlu jedne članice EU, svijet u kojem više ne vrijedi hrvatsko pravo. I to samo zato što se želi brzo i jeftino izgraditi most. To se u EU moralo temeljitije kontrolirati - oštro će Freund.

U nastavku razgovora s njemačkim medijem rekao je i "da je postojala i određena sumnja oko kineske ponude, koja je bila osjetno niža od cijena koje su u okviru natječaja istakli drugi konkurenti" puno prije nego što su radovi krenuli, kad je raspisan natječaj za gradnju mosta.

- Postojala je bojazan da Kinezi ustvari ne predaju dokumentaciju za projekt na kojem žele ostvariti profit, konkretno da je tu ponudu subvencionirala kineska država kako bi konačna cijena i bila tako niska. A to je u konačnici jako opasno za europske građevinske firme. Radi se o situaciji u kojoj na europsko tržište ulazi jedan kineski koncern, potpomognut od države. Ta kompanija tako vrši pritisak na cijene - rekao je Freund.

Na komentar da je hrvatsko pravo odabrati najbolju ponudu, rekao je sljedeće:

- Odluku o tome tko će dobiti neki posao u velikoj većini slučajeva donose zemlje članice EU, to se njima prepušta. Ali u ovom konkretnom slučaju, kod Pelješkog mosta, vidimo kakve probleme možemo imati kad posao dobije jedan kineski državni koncern - veli europarlamentarac, koji potom ističe:

- To znači da se na razini EU suočavamo s ogromnim problemom ako će u budućnosti velike infrastrukturne projekte realizirati, primjerice, samo kineski državni koncerni.

- Ja ne želim da se novcem EU financira kršenje ljudskih prava u članicama Unije. Isto tako ne želim da se zbog niske cijene ne poštuju ili čak krše pravo i zakoni. Na koncu konca je slavljeničko raspoloženje još bolje kad znate da je sve bilo čisto - priča Freund, koji je nedolazak Ursule von der Leyen ocijenio kao 'čudnu stvar'.

- Može imati veze sa svime ovime o čemu smo već pričali. Opet govorim da se u Bruxellesu vodila velika debata oko tog projekta, i oko raspisivanja natječaja i početka radova. Nakon odluke hrvatskih vlasti da Kinezi grade most, promijenjeni su velikom većinom glasova i neki zakoni kako se u budućnosti to ne bi ponovilo u tom obliku. Ja barem to tako interpretiram - završava Freund, javlja DW..

POGLEDAJTE VIDEO: VRTIĆANCI O PELJEŠKOM MOSTU

Najčitaniji članci