Milosrđe ne briše zlo niti žrtvi nameće oprost, jer druga prilika počinitelja nikada ne smije postati nova obveza njegove žrtve, a od onih koji ostaju opasni društvo se smije štititi doživotno
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Postoje vrata koja društvo nikada ne bi smjelo zazidati, čak ni kad su iza najteži zločini
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Hrvatska uvodi doživotni zatvor. Vlada je u Sabor uputila izmjene Kaznenog zakona koje ga propisuju za petnaest najtežih djela, ali je jedna vrata ipak ostavila odškrinuta: nakon dvadeset pet godina osuđenik može zatražiti uvjetni otpust, o kojem odlučuje sud.
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