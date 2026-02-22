NOVI EXPRESS Trenutačni omjer u Ustavnom sudu je 6:4 u korist HDZ-a. Aktualna zamjenica predsjednika Ustavnog suda, Maša Marochini Zrinski, ušla je u Sud u SDP-ovoj kvoti, ali je potom je prešla u HDZ-ov tabor...
Postoji 13 kandidata za Ustavni sud. Čudno, njih 12 su HDZ-ovi
Mjesec dana nakon što su formalno započeli pregovori vladajućeg HDZ-a s SDP-om i Možemo! oko izbora troje ustavnih sudaca i čelne osobe Vrhovnog suda, a na inicijativu HDZ-a, kako je objavljeno na njihovim stranicama 21. siječnja, čini se da od toga u ovom trenutku nema ništa. A prije mjesec dana premijer i predsjednik HDZ-a dao je ultimatum.
