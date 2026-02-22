Obavijesti

Postoji 13 kandidata za Ustavni sud. Čudno, njih 12 su HDZ-ovi

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 4 min
Zagreb: Đorđe Gardašević, profesor ustavnog prava | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

NOVI EXPRESS Trenutačni omjer u Ustavnom sudu je 6:4 u korist HDZ-a. Aktualna zamjenica predsjednika Ustavnog suda, Maša Marochini Zrinski, ušla je u Sud u SDP-ovoj kvoti, ali je potom je prešla u HDZ-ov tabor...

Mjesec dana nakon što su formalno započeli pregovori vladajućeg HDZ-a s SDP-om i Možemo! oko izbora troje ustavnih sudaca i čelne osobe Vrhovnog suda, a na inicijativu HDZ-a, kako je objavljeno na njihovim stranicama 21. siječnja, čini se da od toga u ovom trenutku nema ništa. A prije mjesec dana premijer i predsjednik HDZ-a dao je ultimatum.

Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka
Njegov je utjecaj godinama je jačao, a onda je prema riječima Ljube Pavasovića Viskovića krenuo u napad na Marijana Kustića. Uz to su mu presudili sastanak sa Zdravkom Mamićem i sukob sa Zvonimirom Bobanom
NATO digao borbene zrakoplove iznad Europe: 'Putin ispaljuje hipersonične rakete na djecu'
U Lavovu je poginula 23-godišnja policajka Viktorija Špilka, udana za kolegu policajca, a još 24 osobe su ozlijeđene u, kako su vlasti opisale, 'terorističkom napadu' koji je uključivao 'improviziranu eksplozivnu napravu'
FOTO Ukrajinci našli dom u Lici: 'Tu smo se zaljubili, a stiglo je i šest beba. Mentalitet je sličan!
Došli su u Korenicu prije četiri godine, zaljubili se, dobili djecu... U tom ličkom gradu ima ih 380 i čine čak 15 posto stanovništva grada. Rade, uče, zabavljaju se i svi su presretni novim domom

