'Postoji li ijedan ministar koji nije u nekretninskoj aferi...?'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić (40) u subotu je u Rijeci rekao da su ljudi zbog pravosuđa izgubili povjerenje u institucije, da ni ministar pravosuđa ne poštuje zakone što je "sramota koja govori u prilog tezi da je ovu Vladu obilježio kaos i korupcija".

Odgovarajući na novinarsko pitanje je li afera s imovinskim karticama nanijela štetu Vladi, Bernardić je rekao da je "danas svima u Hrvatskoj jasno, da dok umirovljenici nažalost žive u siromaštvu, a građani, pogotovo mlađi napuštaju zemlju, da su ministri bogataši, neki imaju više od 10 milijuna kuna imovine, a "da konkretno ministar pravosuđa ne poštuje zakone".

- Zamislite kakvu to poruku šalje o zemlji u kojoj živimo. To je sramota i to samo govori u prilog tezi da je ovu Vladu obilježio kaos i korupcija - rekao je i dodao da je, nakon što je 14 ministara smijenjeno, "pravo pitanje postoji li ijedan ministar u Vladi koji nije u nekretninskoj aferi ili pod sumnjom za korupciju".

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Davor Bernardić je među uzvanicima koji su stigli na svečano protokolarno uručenje plakete Europske prijestolnice kulture 2020. godine u HNK Ivana pl. Zajca. Prije ulaska u izjavi novinarima je ocijenio da je to "veliko priznanje za Rijeku i Hrvatsku".

- Rijeka je kroz povijest pokazala da je grad ujedinjen u različitosti, kao što glasi i moto EU - rekao je i dodao da je to grad koji je bio otvoren prema svima te da priznanje, titula EPK, stiže na pravo mjesto. Pokazuje se da su sredine u kojima upravlja SDP, odnosno općine i gradovi, daleko razvijenije, s boljim standardom života i perspektivnije, rekao je Bernardić.